In inverno sembra a volte piuttosto difficile trovare un’attività che consenta di allenarsi in maniera adeguata. C’è chi non ha voglia di chiudersi in palestra e correre su un tapis roulant. Oppure, chi non ha la possibilità di spendere cifre stratosferiche per attrezzature particolari. In questi casi, è possibile ricorrere ad un’alternativa che spesso si considera come attività di svago, quando invece assicura allenamenti da campioni se praticata adeguatamente. Difatti non solo è divertente ma migliora equilibrio e stabilità questo sport invernale adatto ad adulti e bambini come possiamo vedere di seguito.

Come iniziare con semplici e facili esercizi

Praticare uno sport vuol dire assicurare all’organismo numerosi effetti benefici. Come sottolinea il Ministero della Salute, tali benefici sono evidenti a qualsiasi età. Per tale motivo spesso si punta a fare in modo che lo sport diventi una routine quotidiana già nei bambini.

Durante le feste natalizie si indulge più di frequente ai peccati di gola e spesso ci si ritrova con un filo di pancetta poco gradito. Se ai piaceri della tavola si desidera alternare un buon allenamento fisico, allora è possibile valutare soluzioni davvero pratiche ed efficaci. Si potrebbe cominciare magari con un allenamento semplice e poco impegnativo. In un precedente articolo abbiamo illustrato 3 esercizi da fare stando seduti per accelerare il metabolismo e iniziare a dimagrire.

Chi si è posto l’obiettivo di rassodare gambe e glutei può invece praticare 3 esercizi in posizione supina molto semplici e senza attrezzi. In alcuni casi la ricerca della spinta adrenalinica è una costante alla quale non si vuole rinunciare. Allora più che a degli esercizi si potrebbe pensare ad un’attività completa.

Non solo è divertente ma migliora equilibrio e stabilità questo sport invernale adatto ad adulti e bambini

Un modo davvero divertente per allenarsi aumentando forza ed equilibrio è il pattinaggio sul ghiaccio. Questo sport non si deve immaginare come una semplice attività da praticare con gli amici, perché potrebbe diventare l’occasione per un training estremamente completo. Differentemente da quanto accade per la corsa, con il pattinaggio sul ghiaccio si può realizzare un allenamento cardiovascolare senza impattare eccessivamente sulle articolazioni.

Inoltre, la continua ricerca della stabilità, favorisce il miglioramento dell’equilibrio rafforzando schiena, addominali e muscoli delle gambe. Un simile sport, come tutti, richiede un’adeguata preparazione affinché si possa svolgere in totale sicurezza. Per questo è preferibile che i principianti seguano un istruttore e si muniscano di opportune protezioni. Da non dimenticare che il pattinaggio sul ghiaccio è uno sport che piace moltissimo anche ai bambini e spesso sembra capace di unire intere generazioni. Esso potrebbe dunque diventare l’occasione ideale per tenersi in forma godendo della compagnia dei propri figli durante l’inverno.

Approfondimento

Non frutta fresca o barrette ma questo delizioso snack è ottimo per far sparire subito la fame