Generalmente i problemi più diffusi al Mondo sono quelli che riguardano il sistema cardiovascolare. Infatti è molto importante controllare la salute del nostro cuore e saper riconoscere tempestivamente i primissimi segni di un infarto. Per questo oggi illustriamo le sintomatologie che potrebbero passare inosservate. Non solo dolore al petto e al braccio, ma anche questi silenziosi sintomi potrebbero essere avvisaglie di infarto soprattutto nelle donne giovani. Vediamo quali sono dei piccoli segnali ai quali bisogna assolutamente prestare attenzione per prevenire delle potenziali problematiche.

I segnali classici e le categorie più colpite dai problemi al cuore

Le situazioni più classiche in cui si è più a rischio di un potenziale infarto sono quelle seguite da una forte emozione o da un ingente sforzo fisico. Per fortuna però si può in generale riconoscere facilmente le manifestazioni che il nostro corpo ci fornisce. L’Humanitas ci indica le seguenti possibilità fra le più probabili:

i sudori freddi;

una forte sensazione di nausea associato anche al vomito;

uno stato di malessere profondo;

un forte dolore al petto.

Il genere di soggetto più incline a sviluppare questa patologia è di sesso maschile e avanti con l’età. Ci sono però delle variabili che possono giocare a sfavore sono una familiarità congenita e uno stile di vita sedentario, contraddistinto magari anche dal consumo di tabacco e dall’alimentazione sregolata.

Ciò però non vuol dire che questa patologia non possa colpire anche le donne, soprattutto quelle più giovani. Generalmente infatti gli individui di sesso femminile risultano meno colpiti soprattutto nel loro periodo di fertilità, dato che sono “protette” dagli estrogeni. Questo meccanismo viene a mancare poi nel periodo successivo alla menopausa, rendendole inclini quanto gli uomini. Quando però accade si verifica in una maniera più subdola rispetto alla controparte maschile. Infatti generalmente si riscontra una mancanza di dolore, campanello d’allarme molto importante per riuscire ad arginare in tempo questo fenomeno. Secondo la Fondazione Veronesi bisognerebbe prestare attenzione a dei segni che dovrebbero metterci subito in allerta:

la sensazione vomito;

uno stato di ansia non motivato;

la sensazione di mancanza di aria;

tensione e fastidio nell’area del dorso e delle spalle;

dolore alla mandibola, specialmente nel lato sinistro.

