Ora che le feste sono finite, se proviamo a metterci sulla bilancia potremmo avere delle brutte sorprese. Infatti, le abbuffate delle scorse settimane, ricche di panettoni, cotechini e altri cibi molto calorici, ci ha probabilmente fatto perdere un po’ la forma.

Per questa ragione, uno dei buoni propositi per l’anno nuovo è quello di dimagrire. Non è un’impresa facile e infatti molti abbandonano dopo poche settimane, però, siccome ne va della nostra salute, è importante proseguire con determinazione.

Vediamo quindi un consiglio utile per buttare giù qualche chilo. Si tratta di un’azione molto semplice, che però può aiutarci e fare da complemento a una vita sana. Non solo dieta ed esercizio fisico per dimagrire ma anche questa piccola e geniale astuzia, andiamo a conoscerla.

I consigli degli esperti

A dare una buona notizia è la Fondazione Veronesi, che ci indica che una semplice azione prima dei pasti potrebbe aiutare a perdere peso. La Fondazione parla di uno studio dell’Università di Birmingham, il quale ha dato un risultato molto interessante. Sembra, infatti, che semplicemente bere acqua prima dei pasti possa aiutare a dimagrire.

L’esperimento dell’Università consisteva nel prendere 84 adulti che soffrivano di obesità e di dividerli in due gruppi. Al primo gruppo veniva detto di bere mezzo litro d’acqua mezz’ora prima di ciascun pasto. Al secondo gruppo, invece, veniva detto di non assumere niente prima di mangiare, ma semplicemente di sedersi a tavola immaginando di avere la pancia piena.

Non solo dieta ed esercizio fisico per dimagrire ma anche questa piccola e geniale astuzia

I risultati sono stati molto chiari. Dopo tre mesi di studi, è emerso che coloro che bevevano acqua prima dei pasti perdevano in media quasi un chilo e mezzo in più degli altri. Per alcune persone la perdita di peso è stata davvero consistente.

Questo risultato potrebbe quindi rendere più leggera la nostra dieta, sapendo che un’azione così semplice potrebbe aiutare a perdere peso. Tuttavia, la Fondazione Veronesi mette in guardia: non è solo bevendo acqua che si dimagrisce. L’attività fisica e una dieta sana ed equilibrata restano fondamentali per tornare davvero in forma. Inoltre, ci sono persone con determinati problemi di salute, soprattutto renali ed endocrini, che invece dovrebbero evitare di bere troppa acqua.

Insomma, qualche bicchiere d’acqua potrebbe aiutarci, ma rivolgiamoci sempre a uno specialista per capire se questa sia la strada corretta per noi.

