La menopausa rappresenta una importante e delicata fase di passaggio nella vita di ogni donna.

Non è una malattia ma un inevitabile evento fisiologico caratterizzato da una serie di cambiamenti che andranno a coinvolgere non solo il corpo ma anche la mente di una donna.

Evento normale ma che porta con sè una serie di disturbi fisici e psicologici poco gradevoli come le vampate di calore, sudorazione eccessiva, insonnia, sbalzi di umore e perdita di densità ossea.

Così come gonfiore e pesantezza addominale, formazione di gas intestinali, fino ad arrivare ad accumuli localizzati di adipe a livello dell’addome.

Pancia gonfia e pesantezza addominale sono alcuni dei sintomi più comuni e ricorrenti. Per questo motivo non solo dieta alimentare e attività fisica, ma ci si può aiutare anche in altro modo, come ad esempio con delle bevande.

Una piacevole abitudine ma al tempo stesso un valido rimedio naturale potrebbe arrivare dalle tisane. Si possono assaporare calde, durante il periodo invernale, o fredde durante quello estivo.

Infatti la natura mette a disposizione una serie di piante ed erbe che integrate nell’alimentazione possono contribuire ad alleviare e a contrastare i disturbi provocati dalla menopausa.

Non solo dieta alimentare e attività fisica, ma anche queste bevande oltre a sgonfiare la pancia contribuiscono ad alleviare i ricorrenti fastidi della menopausa

Ottime per ridurre il meteorismo sono sicuramente le tisane al finocchio, menta ed aneto

Il finocchio ha proprietà carminative, impedisce la fermentazione batterica che causa formazioni di gas intestinali prevenendo in questo modo il fastidioso gonfiore addominale.

Basterà lasciare in infusione in acqua bollente per qualche minuto un cucchiaio di semi di finocchio. Si potrà poi aggiungere menta ed aneto.

Ottima è anche la tisana di spezie preparata con coriandolo, cardamomo e zenzero.

Lo zenzero accelera il metabolismo, il cardamono migliora il problema di gas intestinali e di flatulenza, il coriandolo contribuisce a sgonfiare la pancia.

Basterà mettere in 500ml di acqua qualche fettina di zenzero, con cardamomo e coriandolo.

Portare a bollore per 10 minuti e poi lasciare in infusione per 15 minuti.

Filtrare e bere, se si gradisce si può aggiungere un po’ di cannella.

Molto adatta contro insopportabili vampate di calore e sudorazione eccessiva è la tisana alla salvia, spezia sempre presente nelle dispense di tutte le cucine.

Valida tisana sgonfia pancia è anche quella al sedano.

Il sedano è considerato un ottimo alleato per la digestione e per la perdita di peso, accelerando naturalmente il metabolismo.

Basterà far bollire il sedano in 500ml di acqua, fino a quando il liquido si sarà dimezzato.

