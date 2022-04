Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo nonché uno dei più delicati. Questo svolge funzioni fondamentali legate alla sintesi di colesterolo e trigliceridi e al loro smaltimento. Inoltre, il fegato contribuisce all’eliminazione di scorie tossiche assunte attraverso l’alimentazione e nella gestione degli zuccheri nel sangue. Ulteriore funzione è quella della produzione di bile, un liquido attraverso il quale il fisico riesce a digerire grassi e vitamine del gruppo K, D, E ed A.

Come detto, però, il fegato è uno degli organi che più frequentemente viene appesantito dal carico eccessivo di grassi e colesterolo e che potrebbe subire danni, anche gravi.

Tuttavia, non sempre è semplice individuare i segnali che potrebbero suggerire un fegato in cattiva salute.

A cosa fare attenzione

Una sana alimentazione che escluda carichi eccessivi di zuccheri e grassi, insieme ad un’appropriata quantità di attività fisica sono sicuramente il primo passo per mantenere il fegato in salute. Quando questo non accade, specialmente per periodi prolungati, il fegato potrebbe incorrere in fenomeni di steatosi (fegato grasso) fino all’insufficienza epatica acuta e cronica.

Benché facilmente confondibili con disturbi passeggeri, i sintomi di un fegato in sofferenza sono numerosi. Ad esempio i casi di debolezza e spossatezza sarebbero comuni in chi accusa un fegato appesantito. Altro dettaglio a cui fare attenzione è poi l’alito cattivo, specialmente se ricorda sapore dolciastro di mosto, perché potrebbe essere questa condizione che attacca fegato e cervello.

Ulteriori aspetti a cui fare attenzione sono la regolarità intestinale, dolori al fianco destro e diffuso senso di pesantezza dopo i pasti.

Eppure oltre a questi sintomi ce n’è uno che del quale potremmo non accorgerci ma che potremmo vedere ogni mattina allo specchio.

Non solo debolezza, stanchezza e pesantezza ma anche questa spia che pochi notano allo specchio rivelerebbe fegato in sofferenza

Un fegato in cattiva salute potrebbe non riuscire a smaltire correttamente la bilirubina, sostanza dal colore giallastro marrone. La bilirubina per essere smaltita deve raggiungere il fegato, legarsi alla bile, passare per i dotti biliari ed essere eliminata attraverso feci e urine. Questo è quello che accade ad un corpo in salute, ma se il fegato è compromesso potrebbe non riuscire nello smaltimento.

Quando la bilirubina non riesce ad essere smaltita correttamente, questa tende ad accumularsi e nei tessuti. La conseguenza è l’ittero, ossia una colorazione giallastra, della sclera, la parte bianca degli occhi. Per questa ragione anche quando notiamo un ingiallimento della pelle e degli occhi e non solo debolezza, stanchezza e pesantezza andrebbe valutato il parere di un esperto. L’ittero infatti potrebbe essere la spia di patologie come la cirrosi, l’epatite, fino al tumore al fegato.

