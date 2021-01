Non solo cucina: tutti gli usi alternativi del sale. Siamo abituati a usare il sale in cucina, buttandolo nell’acqua della pasta o aggiungendolo a tutte le pietanze che cuciniamo. Il sale serve proprio per non far risultare insipidi i cibi, ma questo non è il suo unico scopo. Infatti questa sostanza che tutti noi abbiamo in casa può essere utilissima sia nelle pulizie di casa sia per usi beauty. Scopriamo quali.

Pulizia

Il sale è un ottimo alleato nella pulizia dell’argenteria, ma anche per quella delle comuni posate di acciaio inox. Basta immergere i nostri oggetti in acqua e sale per mezz’ora; tiriamoli quindi fuori e asciughiamoli con cura con un panno di cotone.

Per rimuovere le macchie di caffè dai tessuti creiamo un composto con sale e succo di limone. Applichiamolo sulla macchia, lasciamo agire un’ora e laviamo. Se invece le macchie di caffè sono presenti nelle tazze riempiamole con acqua calda e sale. Lasciamo riposare qualche ora, svuotiamo e se necessario sfreghiamo gli aloni rimasti con altro sale.

Il sale è un vero aiutante nella pulizia del frigo. In uno spruzzino inseriamo 1/2l di acqua e un cucchiaino di sale fino. Spruzziamo questo composto su una spugna o un panno e usiamolo per pulire a fondo ripiani, pareti e sportello. Questa soluzione non solo disinfetterà le superfici, ma eliminerà anche i cattivi odori.

Una semplice ciotola di sale grosso può aiutare a sconfiggere l’umidità e la muffa. Tutto quel che dobbiamo fare è solo posizionarla nella zona di casa che ci interessa.

Usi beauty

Non solo cucina: tutti gli usi alternativi del sale. Il sale è utilissimo anche nel campo beauty. Per un ottimo scrub corpo esfoliante uniamo sale grosso e olio, o d’oliva o anche di mandorla. Applichiamolo quindi sulla pelle con un piccolo massaggio.

Il sale grosso in unione agli oli essenziali forma dei sali da bagno, ottimi per rilassarsi durante un pediluvio o un bagno rilassante. Mescoliamo questi due ingredienti in una ciotola, quindi rovesciamoli nell’acqua calda.

Infine il sale grosso può aiutare a rendere di nuovo vivi i colori dei tessuti. Immergiamo i nostri vestiti in acqua fredda, quindi aggiungiamo 3 cucchiai di sale grosso e un bicchiere di aceto bianco per ogni litro di acqua. Per i tessuti neri uniamo anche una tazza di tè nero. Lasciamo in ammollo per almeno un’ora, risciacquiamo bene e laviamo come di consueto.