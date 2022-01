Quando adottiamo un cane e lo facciamo entrare nelle nostre case, decidiamo anche di prenderci cura di lui e di considerarlo un membro della nostra famiglia. Lo amiamo, lo rispettiamo e cerchiamo di mantenerlo in buona salute. In questo l’alimentazione gioca un ruolo importante.

Cosa dare da mangiare al cane? In realtà la dieta del nostro cucciolo può essere molto varia e includere cibi proteici, cereali e anche alcune verdure. Quindi non solo crocchette, ecco cosa dare da mangiare al nostro cane perché stia in buona salute.

Alcune informazioni sulla dieta del cane

C’è chi decide di acquistare alimenti secchi e pronti all’uso, anche per praticità. In questo caso, cosa bisogna controllare? Innanzitutto assicurarsi che le crocchette contengano orzo, riso, avena e piselli, oltre ovviamente alle fonti di proteine della carne.

Sarebbero da evitare invece, perché di scarsa qualità, le crocchette che nella lista degli ingredienti presentano soia, mais e grano integrale.

C’è chi invece preferisce preparare personalmente i pasti al proprio cucciolo oppure sceglie un’alimentazione mista.

In questo caso si può spaziare, perché il cane dovrebbe avere una dieta varia e diversificata in cui includere anche alcuni tipi di frutta e verdura.

Possiamo introdurre nell’alimentazione le carote, che sono un ottimo spuntino e prevengono la formazione del tartaro. Oppure i fagiolini verdi, bolliti e preferibilmente senza sale, e i broccoli, sia pure in quantità moderata. Sono alimenti ricchi di vitamine e a basso contenuto calorico.

Anche le mele, le pere e i mirtilli possono essere inseriti nella dieta per l’alto contenuto di vitamine e sali minerali.

Forse il vero problema è capire se il nostro cucciolo vorrà mangiare questi alimenti a cui il suo palato non è abituato.

Non solo crocchette, ecco cosa dare da mangiare al nostro cucciolo per proteggerlo dalle infezioni e rendere il suo pelo forte e lucido

Forse non tutti sanno che nella dieta del nostro cucciolo si può tranquillamente inserire il cocco. Questo alimento contiene acido laurico, volgarmente definito “grasso buono”, che proteggerebbe dalle infezioni di origine virale o batterica e rafforzerebbe il sistema immunitario. Possiamo somministrare olio di cocco in piccole dosi in aggiunta alla pappa. Sarebbero tanti i benefici. Pare che renda il pelo folto e lucido e che combatta i disturbi intestinali e il cattivo odore. Può essere usato anche esternamente sulle ferite e sulle piccole lesioni. Anche se ci riferiamo a alimenti di origine naturale è preferibile in ogni caso consultare il veterinario prima della somministrazione per essere sicuri che non ci siano controindicazioni.