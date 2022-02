Quello di avere i piedi e talloni screpolati e secchi è un problema, purtroppo, comune a molti. Soprattutto, se siamo costretti a camminare tanto. Essendo una zona poco idratata, potremmo avere questo problema della cute. Anche usare scarpe non adatte potrebbe portare a secchezza.

Così come la disidratazione potrebbe indurire i nostri talloni fino al punto di vederli screpolare. Non allarmiamoci, perché a tutto c’è rimedio. E, come spesso accade, prevenire è meglio che curare.

Un bel pediluvio è quello che ci vuole

Che fare? Non solo creme specifiche per ammorbidire i piedi e i talloni secchi, ma anche un bel pediluvio è ciò che fa per noi. In fondo, non servono grandi cose. Basta procurarsi del bicarbonato da versare nel catino (3 cucchiai), insieme a delle gocce di olio essenziale alla lavanda. C’è anche chi consiglia di aggiungere un cucchiaino di miele. Tra i rimedi della nonna, si potrebbe pensare alla farina di riso, utile per i talloni screpolati e secchi. Dopo aver tenuto a bagno i nostri piedi, li dovremo massaggiare con farina di riso mescolata a miele.

Dopo il pediluvio, è il momento di uno scrub. Le cellule morte dovrebbero essere, infatti, eliminate. Se non vogliamo spendere dei soldi acquistando prodotti già in commercio, ecco un paio di idee. La prima si basa sul riciclo dei fondi di caffè. Li dovremo mischiare nella stessa misura con dello zucchero, aggiungendo un cucchiaio di olio di oliva. Il secondo scrub è a base di menta. Dovremo preparare un composto con sale marino, un cucchiaino di menta e dell’olio di oliva (nella proporzione di un terzo del sale usato).

Non solo creme specifiche per ammorbidire i piedi e i talloni screpolati e secchi ma anche rimedi della nonna e impacchi e pediluvi fai da te che permettono di risparmiare eliminando anche il prurito

Al termine dello scrub, sarebbe consigliabile applicare del burro di karité, dopo averlo riscaldato tra le nostre mani. Dovremmo lasciarlo lavorare per tutta la notte, magari indossando delle calze di cotone. A quel punto, andrà risciacquato usando un sapone delicato. Anche un bell’impacco potrebbe fare al caso nostro. Ad esempio, con 4 cucchiai di burro, 2 di miele e 2 di olio di oliva. Mescoliamo bene e facciamo una sorta di maschera per i nostri piedi che lasceremo in posa per almeno 30 minuti.

Anche il prurito ai piedi si può vincere con dei rimedi naturali che abbiamo in casa. Ad esempio, strofinando uno spicchio d’aglio nella zona potrebbe portarci dei benefici rapidi. Abbiamo in casa l’aceto di mele? Bene, potrebbe fare al caso nostro se siamo vittime di micosi. Prima di andare a dormire, invece, sarebbe opportuno massaggiarsi con dell’olio di oliva, per evitare di passare la notte a grattarsi. In ogni caso, in caso di dubbi, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia.