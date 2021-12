Secondo le ultime ricerche internazionali di mercato, anche i maschietti sarebbero terrorizzati dalla cellulite. Tra fanghi, creme e prodotti di cosmetica, la pancetta non sarebbe più l’unico timore degli uomini. Se un tempo la cellulite era lo spauracchio delle donne, adesso comincia a innervosire anche gli uomini. Come consigliano sempre gli esperti, per combattere la cellulite ci vogliono una dieta bilanciata, la reidratazione quotidiana e l’attività sportiva. Poi, c’è sicuramente anche l’aiuto del mercato della cosmetica. Cerchiamo però di approfittare degli Esperti di fitness della nostra Redazione per rendere più complicata la vita alla cellulite. Non solo creme e lifting ecco i semplicissimi esercizi da fare in casa che aiuteranno a mettere ko la cellulite

Un esercizio da fare a digiuno

Quando ci mettiamo a fare sport, dobbiamo ricordarci sempre i tempi del nostro metabolismo. Sia per non stare male che per dare più efficacia alla nostra attività. Il primo esercizio che vedremo adesso sarebbe opportuno farlo appena svegliati. Un esercizio semplice, che ci darà comunque parecchie soddisfazioni. Si chiama “Roll ball” e dobbiamo farlo in questo modo:

sediamoci molto semplicemente sul letto, ma con i piedi piantati a terra;

eseguiamo un movimento di oscillazione di entrambi i piedi, appoggiando a terra prima il tallone e poi la punta;

questo esercizio andrebbe fatto appena svegliati per avviare piacevolmente la circolazione degli arti inferiori. Quante volte ci capita infatti di svegliarci quei piedi freddi;

sollevandoci poi sul letto, eseguiamo delle alzate e delle sedute, in modo da sollecitare i glutei.

Un altro esercizio col quale dichiariamo apertamente guerra alla cellulite è il cosiddetto “ponte”:

mettiamoci a terra, in posizione supina, con ginocchia piegate, braccia lungo il busto e piedi ben piantati a terra;

esercitando proprio su di essi una pressione, spingiamo il bacino, mandando in contrazione i glutei;

non c’è assolutamente bisogno di fare questo esercizio velocemente. Scegliamo, invece di farlo con calma, ma facendo possibilmente 3 serie da 25 volt e ognuna. Con un recupero di mezzo minuto tra l’una e l’altra.

La simulazione di marcia

L’ ultimo esercizio che vedremo in questo articolo è praticamente una simulazione di marcia.

Stando in piedi con le braccia piegate e i gomiti aderenti al busto. Simulando un ritmo di marcia, solleviamo i talloni, uno alla volta, spostando il peso del corpo sulla punta. Insieme, cerchiamo di portare la mano alla spalla parallelamente al piede sollevato. Quindi, mano destra con piede destro. Possiamo fare questo esercizio una trentina di volte per 3/4 serie, con la solita pausa di mezzo minuto tra una serie e l’altra.

