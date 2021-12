Il Natale è sempre più vicino e molti di noi pensano già al menù delle feste. Spesso basta davvero poco per portare a tavola un buon piatto. A volte però ci mancano le idee e temiamo di non riuscire a preparare nulla che possa sorprendere i nostri ospiti.

Ad esempio, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

Oppure altro che cannelloni o risotto ma queste cremosissime lasagne pronte in 30 minuti saranno le vere protagoniste delle tavole natalizie.

Per finire, abbiamo consigliato un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti.

Oggi invece vogliamo suggerire un secondo piatto a base di pesce che siamo certi conquisterà tutti in un attimo. Tra i pesci più amati ed apprezzati durante il periodo natalizio ci sono orate, vongole, cozze e spigole. Tuttavia, non solo cozze e vongole, sono le seppie cucinate così il piatto che spopolerà sulle tavole di Natale.

Si tratta di un piatto davvero semplice e veloce da realizzare, ma davvero ricco ed invitante. Se siamo curiosi di scoprire questa ricetta, consigliamo di continuare a leggere l’articolo.

Ingredienti

4 seppie;

8 pomodori secchi;

100 g di pangrattato;

75 g di pane raffermo;

20 ml di latte;

scorza di un limone;

2 cucchiaini di capperi;

mezza cipolla;

mezzo bicchiere di vino bianco;

4 foglie di menta;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non solo cozze e vongole, sono le seppie cucinate così il piatto che spopolerà sulle tavole di Natale

Per iniziare, eliminiamo la crosta del pane raffermo e mettiamo la parte morbida in ammollo nel latte. Tritiamo finemente la cipolla e i tentacoli delle seppie e mettiamoli in padella insieme ad un filo d’olio. Lasciamo cuocere il tutto per 5 minuti.

Sfumiamo con il vino bianco ed aggiungiamo anche i capperi e i pomodori secchi tagliati a pezzetti. Facciamo cuocere tutto per circa 10 minuti e, se necessario, aggiungiamo anche un po’ d’acqua. Una volta pronto, mettiamo il composto da parte e lasciamolo intiepidire.

Strizziamo il pane raffermo ed aggiungiamolo al composto precedentemente preparato. Grattugiamo la scorza di un limone non trattato ed uniamola insieme al sale e al pepe. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

È arrivato il momento di riempire le seppie. Farciamole con il nostro composto e chiudiamole con uno stuzzicadenti. In questo modo il ripieno non uscirà dalle sacche. Adagiamole su una teglia foderata con carta da forno e versiamoci sopra un filo d’olio.

Facciamo imbrunire il pangrattato in padella e spolverizziamolo sulle seppie prima di infornarle. Aggiungiamo una fogliolina di menta sulle seppie ed inforniamole lasciandole cuocere per circa 20 minuti. Sforniamole e serviamole ancora calde per poter apprezzare al meglio il loro profumo ed irresistibile sapore.

Consigli

Se possibile facciamoci pulire le seppie dal pescivendolo. Altrimenti, procediamo in questo modo. Eliminiamo l’osso e la sacca d’inchiostro se presente. Procediamo delicatamente in modo da non romperlo e fare uscire l’inchiostro.

Dopodiché, teniamo fermo il corpo della seppia e tiriamo via i tentacoli. Rimuoviamo le interiora e laviamo la seppia sotto l’acqua corrente.