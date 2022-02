In un Mondo in cui ci si relaziona spesso con gli altri curare il proprio aspetto diventa importante. Senza dubbio, il principale interesse dovrebbe essere rivolto alla salute, ma, si sa, presentarsi in un certo modo svolge un ruolo dal valore non indifferente. Capelli morbidi portati con un taglio adatto al viso, pelle idratata, viso truccato e con meno rughe possibili e un abbigliamento che valorizzi il corpo, sono fattori da non trascurare.

Per quanto riguarda la forma fisica, l’alimentazione contribuisce senza dubbio a mantenerla al meglio, eppure non basta. Gli esperti raccomandano, infatti, del movimento da svolgersi qualche giorno alla settimana, in modo da rafforzare i muscoli e aiutare la circolazione sanguigna. Per quanto riguarda le donne, non solo cosce e glutei sono le parti che possono presentare delle problematiche, ma anche il seno. Questa parte del corpo viene tenuta sotto controllo fin da adolescenti, poiché ci si mette in gara con le amiche in un periodo in cui si forma la propria personalità e si prende sempre più coscienza delle relazioni. Denota femminilità, attrazione, ma è anche la parte che può farci sembrare più sicure quando si indossano certi capi.

Non solo cosce e glutei, potremmo rassodare il seno a casa anche senza pesi a 50 anni e in menopausa

A causa del naturale invecchiamento del sostegno muscolare, ma anche per altri fattori legati alla produzione ormonale o a un mancato apporto di nutrienti, a eccessivo dimagrimento e al fumo, il seno può subire delle modifiche. Il suo rilassamento, quindi, potrebbe essere vissuto con disagio nelle donne, soprattutto dopo i 50 anni. Mantenersi in forma e in salute e con un aspetto ancora femminile e attraente è ciò che si vorrebbe. Alcuni esercizi da svolgere a casa potrebbero aiutare per rafforzare la muscolatura e rassodare il seno:

in posizione diritta con le gambe leggermente divaricate, portiamo i gomiti all’altezza del seno, uniamo i palmi e facciamo delle pressioni per 30 secondi;

portare le mani dietro la nuca, aprire e chiudere le braccia in avanti, facendo toccare i gomiti;

aprire le braccia, piegarle a 90 gradi e avvicinare e allontanare i gomiti all’altezza del petto;

portare le braccia in alto e unire le mani, tirare e restare in posa 20 secondi e poi abbassarle;

farebbero bene anche le flessioni: davanti al muro allungare le braccia e poi avvicinarsi e allontanarsi col busto. Si possono fare anche a terra.

Eseguire ogni esercizio 10 volte, 3 giorni a settimana.