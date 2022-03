Alcuni prodotti di bellezza sono davvero indispensabili e non dovrebbero mai mancare nel beauty case di una donna. In effetti, il make up ci permette di nascondere le imperfezioni, le piccole rughette e le discromie. Rende il viso più sano, luminoso ed esalta quelle parti fondamentali del nostro volto. Naturalmente, è necessario avere i prodotti giusti e saper utilizzarli nel modo migliore. Ad esempio, abbiamo già spiegato come applicare senza errori il correttore per coprire le occhiaie, non evidenziare le rughe ed evitare che vada nelle pieghe del contorno occhi.

Non solo correttore e fondotinta ma anche questo prodotto di bellezza renderebbe la pelle luminosa e fresca

I prodotti di bellezza sono davvero tanti. Pensiamo al fondotinta, che ha il compito di fornire una base trucco impeccabile e proteggere la pelle. Il correttore aiuta a minimizzare le discromie del viso e la cipria fissa il trucco e opacizza la pelle lucida. Non dimentichiamo il blush, che dona alle guance un aspetto più sano e colorato. Insomma, ogni prodotto ha una sua funzione specifica.

Ma spesso sottovalutiamo un prodotto in particolare: parliamo dell’illuminante, che completa il make up. Questo cosmetico, applicato nei punti giusti, aiuta ad esaltare la naturale bellezza del viso, i lineamenti e a rendere la pelle luminosa e radiosa. Un prodotto indispensabile, soprattutto in quei periodi in cui il nostro incarnato risulta spento e opaco.

Come e dove si applica

In commercio troviamo tante tipologie di illuminanti. In polvere, in crema, in gel, e così via. Possiamo anche scegliere il colore (caldo, freddo) in base alla tipologia del nostro incarnato e al suo sottotono. L’illuminante si deve applicare sulle zone del viso da mettere in risalto. Ad esempio, lo zigomo, l’arcata sopraccigliare, l’arco di Cupido (la parte centrale del labbro superiore) e il mento. Quando utilizziamo questo prodotto, però, c’è il rischio di esagerare. Infatti, alcune volte possiamo utilizzarne troppo e apparire molto lucide. Dosiamo per bene la quantità e, se dovessimo esagerare, ricordiamo che possiamo eliminare l’eccesso utilizzando una spugnetta umida.

Ricordiamo anche che questo tipo di prodotto non è adatto a tutte le occasioni. Infatti, utilizziamolo per una serata speciale, una festa in discoteca o una cena importante. Non solo correttore e fondotinta ma anche l’illuminante è un prodotto make up da tenere sempre nel nostro beauty case.

