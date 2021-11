Si sa la parmigiana di melanzane è un piatto gustoso a cui è difficile rinunciare. La bontà della melanzana fritta e poi condita con pomodoro e mozzarella è davvero una prelibatezza. Però sappiamo bene che non possiamo concederci sempre un piatto del genere, super calorico e pesante da digerire. Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di un piatto più veloce da preparare e che non sia una bomba calorica.

Ecco che oggi proponiamo una ricetta molto semplice da preparare ma dal gusto incredibile. Non c’è bisogno di molti ingredienti e soprattutto non prevede nessuna panatura e frittura. Perfetto per evitare di riempire la casa di puzza di fritto quando aspettiamo degli ospiti a cena.

Non solo con pangrattato e pomodoro, ecco la ricetta perfetta per melanzane al forno veloci e appetitose

Il piatto di oggi è una sorta di timballo o lasagna di melanzane, ideale da preparare in anticipo e riscaldare all’occorrenza. Per questo motivo diventa la ricetta ideale anche quando abbiamo poco tempo per cucinare.

Ingredienti per 1 teglia per 4 persone

700 gr circa di melanzane tonde;

300 gr di mozzarella;

300 gr di prosciutto cotto;

1 confezione di besciamella;

parmigiano reggiano (opzionale);

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Laviamo bene le melanzane e tagliamole a fette di circa 1 centimetro di spessore. Ora possiamo grigliarle per velocizzare i tempi di cottura oppure cuocerle da crude. Se vogliamo prepararle crude dobbiamo drenare l’acqua in eccesso, quindi posizioniamole in uno scolapasta. Cospargiamo le fette con del sale e lasciamo riposare per almeno una ventina di minuti;

Nel frattempo, prendiamo le mozzarelle e tagliamole a fette non molto spesse. Dividiamo il prosciutto in pezzetti non per forza precisi, possiamo strapparlo con le mani;

A questo punto dobbiamo solo comporre la nostra teglia di melanzane. Rivestiamo la teglia con della carta da forno e versiamo un filo d’olio. Un po’ di besciamella e cominciamo a disporre le fette di melenzane ben strizzate ed asciugate. Ora disponiamo uno strato di mozzarella, un pizzico di sale e pepe e della besciamella. Un giro d’olio per completare, ma senza esagerare.

Procediamo ripetendo gli strati fino a riempire tutta la teglia e finiamo con lo strato di besciamella. Spolveriamo con del parmigiano grattugiato e siamo pronti per infornare a 180° per circa 30 minuti. Per una gratinatura perfetta gli ultimi 5 minuti impostiamo la funzione grill.

Insomma, non solo con pangrattato e pomodoro, ecco la ricetta perfetta per melanzane al forno veloci e appetitose. Le melanzane sono un ortaggio che si sposa benissimo con tanti sapori diversi. Se le amiamo particolarmente possiamo anche preparare un condimento da spalmare sui crostini. Il baba ganoush rivisitato è una saporita e cremosa salsa ispirata al Medio Oriente perfetta per accompagnare crostini e bruschette.

