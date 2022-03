Quando dobbiamo scegliere un contorno che si abbini bene ai nostri secondi piatti di carne o di pesce, il purè è sempre un’ottima opzione.

Si prepara velocemente ed è molto pratico, perché può essere conservato in frigo e consumato anche il giorno dopo.

Solitamente, quando si parla di purè, si pensa al classico contorno cremoso a base di patate. Oggi, però, scopriremo la ricetta base per preparare il purè, che poi si adatta benissimo anche ai legumi. In questo modo, potremo preparare anche una purea di fave, fagioli o di ceci.

La carta vincente della nostra ricetta è che non utilizzeremo né burro né latte. In questo modo, otterremo un contorno sano e leggero, ottimo anche per rimanere in forma.

Basterà memorizzare questi pochi passaggi basilari per preparare delle ottime varianti di purè, con i nostri ingredienti preferiti. Per il tipico purè di patate ci serviranno solo delle patate, dell’aglio, sale, pepe e olio. Una volta riuniti sul tavolo questi ingredienti, dovremo eseguire questi 2 passaggi semplicissimi.

Non solo con le patate, ecco come si fa il purè senza burro e senza latte usando questi legumi salutari e gustosi

Prendiamo le patate e, dopo averle lavate e sbucciate accuratamente, tagliamole a tocchetti. Buttiamo il tutto in acqua bollente e lasciamo cuocere finché, questi pezzetti di patate, non saranno davvero morbidi.

A quel punto li scoleremo e li metteremo in una ciotola. Ora schiacciamo le patate con una forchetta, aggiungiamo qualche cucchiaio di Parmigiano e mischiamo il tutto.

In generale, per 600 grammi di patate, ci serviranno 2 cucchiai pieni di formaggio grattugiato.

Mescoliamo ancora bene, quindi insaporiamo con due spicchi d’aglio tritato, sale, olio e un po’ di pepe. Alla fine potremmo decorare il tutto anche con del prezzemolo sminuzzato finemente e il nostro fantastico purè light sarà pronto.

Ottimo anche con ceci, fave e fagioli

La stessa ricetta sarà buonissima anche con i legumi. Per ridurre i tempi, potremmo utilizzare anche quelli precotti.

Dopo aver sciacquato bene sotto l’acqua corrente i legumi precotti, dovremo frullarli in un mixer. Poi aggiungiamo aglio tritato, olio, sale, pepe e prezzemolo e mischiamo il tutto. È davvero facile sbizzarrirsi in cucina per avere ogni giorno una ricetta diversa nel piatto.

Le fave, ad esempio, sono buonissime da accompagnare anche a quest’ottima verdura di stagione.

Ci lascerà senza parole questa crema rossa o nera

Se vogliamo sorprendere i nostri invitati, potremmo preparare un buonissimo purè di fagioli neri o rossi. La ricetta è la stessa ma, alla fine, questa buonissima crema rossa o nera catturerà l’attenzione di tutti e scatenerà tantissima curiosità. Oltretutto, sarà davvero buonissima.

Non solo con le patate, insomma, ma anche con i legumi questi pochi passaggi ci permetteranno di ottenere delle pure davvero gustose. Proviamole tutte e liberiamo la fantasia, in cucina come nella vita.