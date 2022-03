Quando abbiamo un animale domestico oltre ad accudirlo garantendogli cibo, acqua e cure veterinarie, è anche molto importante imparare a capire come si sente. Non solo fisicamente ma anche emotivamente. Riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia e comprensione con il nostro cane, gatto o qualunque altro animale è fondamentale per vivere insieme in serenità. In particolare il gatto è un animale che ha bisogno di tempo per essere compreso e interpretato anche dal suo stesso padrone. Proprio per questo motivo è importante imparare a capire quali segnali ci invia il nostro micio e cosa vogliono significare. Ad esempio, quando fa le fusa è un modo per esprimere l’affetto per noi. Oppure attraverso le movenze degli occhi, baffi e orecchie, può comunicare altre emozioni.

Una parte del corpo molto importante nel gatto sono sicuramente gli occhi. I gatti hanno una pupilla molto particolare che ha la capacità di diventare tonda e larga quando si trovano al buio e invece stretta come una fessura in presenza di forte luce. Oltre a cambiare per questo motivo però la pupilla del gatto subisce cambiamenti anche in base al suo umore.

Anche i baffi e le orecchie sono fondamentali per la sua sopravvivenza, soprattutto se fosse libero in natura. I baffi, o meglio le vibrisse, gli servono principalmente per l’equilibrio quando cammina, corre e salta, o per individuare delle possibili prede. Le orecchie, invece oltre a sentire, sono indispensabili per percepire eventuali pericoli in arrivo. Ma tutte e 3 queste parti del corpo, il gatto le utilizza anche per esprimere le sue emozioni.

Non solo con le fusa il gatto vuole dire qualcosa ma anche con queste 3 parti del corpo

Osservando attentamente il nostro micio, dovremo analizzare il modo in cui i suoi occhi, baffi e orecchie sono posizionati nel loro insieme. Questo ci aiuterà a capire di che umore è, dato che a seconda di come li terrà, vorrà comunicarci le diverse sensazioni che sta vivendo in quel momento.

Vediamo nello specifico quali sono:

Pacifico e rilassato, le orecchie saranno dritte in avanti, gli occhi saranno normali con le pupille regolari e i baffi saranno orizzontali senza tensione.

Arrabbiato e aggressivo, le orecchie saranno girate all’indietro, gli occhi saranno grandi con le pupille strette a fessura e i baffi rivolti verso il basso.

Impaurito e spaesato, le orecchie saranno abbassate in orizzontale come a formare un cappellino, gli occhi saranno grandi con le pupille molto dilatate e i baffi leggermente abbassati e tesi.

Felice e amorevole, le orecchie saranno rilassate rivolte in avanti, gli occhi saranno un po’ stretti come se stesse sorridendo, con le pupille normali e baffi morbidi senza tensione.

Ora che abbiamo capito che non solo con le fusa il gatto vuole dirci qualcosa, non ci resta che riempirlo di coccole e cercare di farlo essere sempre sereno e soddisfatto di noi. Perché non dimentichiamo che il gatto è un animale sofisticato ed esigente.