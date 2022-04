C’è chi lo dice apertamente e chi mente. Tutti, ma proprio tutti, vorremmo glutei alti e sodi. C’è chi ricorre alla chirurgia estetica e chi all’allenamento mirato. Effettivamente, la prima strategia da attuare, importantissima, per raggiungere quest’obiettivo è proprio l’attività fisica.

Come ben sappiamo, gli squat sono gli esercizi basici per scolpire i glutei. Si tratta dell’esercizio che coinvolge, appunto, i glutei, la schiena e le gambe. Per eseguire bene l’esercizio, bisogna divaricare le gambe e piegarle, facendo attenzione a non superare, con le ginocchia, la punta dei piedi. Nel frattempo, gli addominali devono essere contratti, mentre i glutei devono sporsi.

In questo modo, eseguendo gli squat più volte e ogni giorno, il lato B si modellerà sempre più, diventando alto e dalla forma rotonda. Tuttavia, vi è anche un altro esercizio che, oltre a scolpire il sedere, proteggerebbe il sistema cardiovascolare.

Ma per avere glutei di marmo, non è sufficiente solo l’allenamento. Prima di tutto, bisognerebbe mangiare sano ed equilibrato, evitando, soprattutto, alimenti grassi e ricchi di zuccheri. In secondo luogo, vi sarebbero anche altre strategie a cui non pensiamo.

Prima la postura

Non solo con l’allenamento ma per avere glutei alti e di ferro dovremmo pensare anche alla corretta postura. Abbiamo presente quando la mamma ci rimproverava, dicendo di stare dritti con la schiena? Ebbene, non aveva tutti i torti.

A parte il fatto che potrebbe provocare dei dolori in età più matura, ma la postura serve anche per perfezionare la parte inferiore del corpo. Dovremmo stare con la schiena dritta, la pancia contratta, il petto rivolto verso l’esterno e la testa alta. Con questa posizione, automaticamente i glutei si alzeranno.

Non solo con l’allenamento ma per avere glutei tondi e sodi bisogna attuare queste strategie di moda troppo spesso sottovalutate

Ma arriviamo alla parte più incredibile, che interessa la moda. Sembra davvero assurdo, ma per alzare otticamente i glutei, anche il pantalone fa la sua parte. Per quanto riguarda il jeans, sembra che vi siano tasche che modellerebbero il lato B.

Le tasche piccole andrebbero a “gonfiare” i glutei, pertanto, il jeans da scegliere dovrebbe avere le tasche posteriori più piccole rispetto alle classiche. Inoltre, dovrebbero essere posizionate nella parte superiore del jeans. Più le tasche sono alte, più alto sarà il lato B.

Ancora non è finita. La maggior parte dei jeans presenta delle sfumature di colore, soprattutto nella parte posteriore. Ecco, queste sfumature più chiare alzano otticamente il sedere. Infine, dovremmo preferire sia i jeans che i pantaloni a vita media.

