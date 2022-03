Non solo con l’albume dell’uovo, per combattere le fastidiose rughe del collo si possono utilizzare questi 7 incredibili rimedi naturali utili anche per camuffare e risparmiare

Le rughe non sono mai un bel biglietto da visita. Anzi, il più delle volte certificano la nostra età più di quello che faccia la carta di identità. Anche se poi abbiamo imparato a trovare dei modi per prevenirle.

Non tutti, però, amano le creme. Anche per una questione di risparmio, perché i prodotti buoni hanno ovviamente un costo. Esistono però delle alternative. Non solo con l’albume dell’uovo, per combattere le fastidiose rughe del collo si possono tentare altri rimedi naturali. E i consigli della nonna, spesso, sono vincenti.

Il collo è una di quelle parti a cui prestiamo meno attenzione

Il primo modo per combattere le rughe del collo, senza creme, è utilizzando yogurt e lievito di birra in polvere. Quest’ultimo, infatti, favorisce la riattivazione del collagene e attenua le rughe, mentre lo yogurt ha ingredienti preziosi per l’idratazione della pelle. Dovremo mescolare due cucchiai di yogurt naturale con 10 grammi di lievito di birra e uno di germe di grano (facoltativo). Aggiungiamo un poco di olio di oliva. Applichiamo per 15 minuti, tre volte a settimana, questo preparato che poi elimineremo con acqua tiepida.

Un secondo rimedio della nonna è quello fatto solo con olio di oliva. In pratica, dovremo scaldarne un poco, a bagnomaria, e poi lo applicheremo, con movimenti circolari, sul nostro collo. Ci mettiamo sopra un panno caldo e lasciamo operare per almeno 20 minuti.

Altro trucco prezioso è con l’albume dell’uovo, essenziale per la lotta contro le rughe. Cosa dovremo fare? Semplicemente sbatterne uno in una scodella che poi applicheremo, sul nostro collo, per una ventina di minuti. Come si vede, tutto all’insegna del gran risparmio.

E del tuorlo che ne facciamo? Lo usiamo per lo stesso motivo. Il tuorlo, mischiato con un cucchiaio di aceto di mele, ottimo per ringiovanire, è utile nella battaglia alle rughe del collo. Mescoliamo tutto per bene e, con del cotone, andiamo a posizionarlo, per venti minuti, sulle nostre rughe. Anche qui, andrebbe fatto tre volte a settimana.

Anche il latte non è da meno. Dovremo riscaldarne una parte, con dell’acqua (stessa quantità) e poi andremo a immergerci dentro un telo. Quando sarà ben imbevuto, lo dovremo legare intorno al collo per venti minuti e poi passarci una crema idratante.

Utile è anche il sale per rendere la pelle del collo più elastica. Dovremo semplicemente inumidirlo e poi massaggiare delicatamente il nostro collo. Meglio ancora sarebbe abbinarlo al rimedio dell’olio d’oliva che andrà fatto per primo.

Infine, anche le banane potrebbero fare al caso nostro. Schiacciamone una matura e aggiungiamo dell’acqua, meglio se di rose. Per tre volte a settimana, applichiamo per venti minuti il composto.