Per un buon pranzo domenicale normalmente si sceglie di preparare pietanze che possano rinfrancarci da una settimana pesante. Sicuramente la scelta cade su lasagne e pasta al forno per i primi e arrosto e pollo al forno, condito da patate o verdure di stagione, per i secondi. Siamo anche abituati a concludere il tutto con un ottimo dolce della nostra tradizione. La volta che decideremo di scegliere per una ricetta classica molto gustosa, la scelta potrebbe ricadere sui cannelloni. Ma non solo con carne e sugo, ma anche con questi cannelloni ripieni di verdure grandi e piccini si leccheranno i baffi.

Cannelloni di magro con verdure

Preparare i cannelloni ci porterà via un tempo abbastanza lungo se non saremo ben organizzati. Predisponiamo adeguatamente gli ingredienti in apposite ciotole o pentole e diamo il via alle danze.

Ingredienti:

250 gr di sfoglia di pasta pronta o cannelloni già pronti;

una cipolla;

2 peperoni;

2 melanzane;

una bottiglia di salsa di pomodoro;

1 cucchiaino di sale;

parmigiano.

Procedimento

Tagliate la mozzarella a dadini e riponetela dentro un colino e poi dentro una ciotola.

Per la preparazione del sugo far soffriggere la cipolla e aggiungere peperoni e melanzane tagliandoli a dadini. Sfrigolare bene in padella e aggiungere acqua o brodo vegetale per continuare la cottura. Dopo circa 15 minuti aggiungere la salsa di pomodoro, aggiustare di sale e aggiungere anche le spezie normalmente usate. Quando è pronto lasciamo raffreddare.

A parte preparare un sugo di pomodoro abbastanza liquido e una besciamella abbondante, serviranno per condire i cannelloni ripieni.

Prepariamo la pasta dei cannelloni disponendo i rettangoli su una spianatoia. Poniamo il preparato di sugo vegetariano non in centro, ma a lato. Aggiungere la mozzarella a cubetti e chiudere delicatamente girando la pasta fino a completa chiusura. Riporli ad uno ad uno dentro una teglia e aggiungere la salsa di pomodoro e la besciamella. Spolveriamo infine con abbondante parmigiano e inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti.

Non solo carne e sugo, ma anche con questi cannelloni ripieni di verdure grandi e piccini si leccheranno i baffi

La variante più conosciuta e apprezzata dei cannelloni di magro è quella con ricotta e spinaci. Essa è molto utilizzata al posto della ricetta classica per la preparazione di piatti che si addicono alle feste della nostra tradizione. I cannelloni di magro possono essere preparati con le verdure di stagione. Sarà ottimale poter usufruire dei prodotti locali o stagionali e così cambiare il gusto e modificare il preparato secondo le circostanze. Potremmo quindi abbinare verza, porro e zucca, funghi e besciamella e dare sfogo alla nostra fantasia.