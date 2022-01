È proprio vero che in cucina non si butta via niente anche perché, come dicevano le nonne, fritta sarebbe buona anche una ciabatta.

Negli ultimi anni, poi, molti di noi hanno sposato la causa green e dunque sono molto più attenti al problema degli sprechi, inclusi quelli alimentari.

Del resto è anche una questione economica perché riutilizzando alcuni ingredienti inaspettati potremmo riuscire a risparmiare sulla spesa.

Ad esempio, abbiamo visto che gli scarti del broccolo sono utilissimi per realizzare in pochi minuti un saporito dado vegetale da sfruttare all’occorrenza.

Questa è anche l’ennesima dimostrazione di quanto il broccolo sia un ortaggio estremamente versatile nelle preparazioni.

Addirittura, potremmo impiegarlo per un originale pesto fatto in casa, sempre nell’ottica di non spendere troppo in sughi pronti.

Tuttavia, l’abbinamento dei broccoli con la pasta si può esprimere in tante altre ricette e oggi vogliamo proporne una davvero speciale.

Questo primo piatto prevede pochissimi ingredienti, tra cui ne spicca uno di riciclo: la mollica di pane, ottima dunque non solo con carciofi e polpette.

Pasta con broccoli, pomodorini e crumble di mollica

Come si può dedurre, si tratta di una pietanza davvero modesta, ma del resto è risaputo che i gusti tradizionali sono sempre i migliori.

Il vantaggio di combinare pochi ingredienti si traduce nella facilità e soprattutto nella velocità d’esecuzione, l’ideale quando si ha poco tempo.

Occorrente

300 g di broccoli;

10 pomodorini datterini;

80 g di mollica;

200 g di pasta;

1 spicchio d’aglio;

olio, sale e peperoncino q.b.

Non solo con carciofi e polpette, utilizziamo la mollica di pane anche in questa facilissima pasta dai sapori invernali

Dopo aver lavato e pulito i broccoli, facciamo lessare le cimette per circa 10 minuti in acqua bollente salata.

Una volta scolati, non buttiamo via l’acqua che sfrutteremo per cuocere la pasta, in modo da conferirle una prima nota di sapore.

Dedichiamoci quindi alla preparazione del soffritto a base di datterini, cipolla e broccoli, che andranno saltati a fuoco medio.

A questo punto, mentre facciamo cuocere i paccheri o altro tipo di pasta nell’acqua dei broccoli, tritiamo la mollica di pane nel mixer.

Una volta sbriciolata, trasferiamola in una padella antiaderente per farla soffriggere con olio e aglio per non più di 5 minuti.

Non resta che scolare la pasta e unirla al condimento di verdure; prima di servire, spolverare con il crumble di mollica e un velo di peperoncino.