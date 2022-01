La cicoria è una delle piante più coltivate negli orti italiani. Parliamo di una erbacea perenne che nasce anche in maniera spontanea in tutta l’area del bacino Mediterraneo. Le sue origini sono molto antiche, infatti le proprietà della cicoria erano conosciute già al tempo del popolo greco.

Una verdura semplice e rustica apprezzata per le sue caratteristiche organolettiche e anche nutrizionali.

Infatti la cicoria sarebbe ricca di vitamine e minerali, utili per il benessere del nostro organismo. Inoltre, le vengono anche attribuite delle proprietà depurative e diuretiche.

Come si coltiva la cicoria

La cicoria è facilmente riconoscibile. Si presenta con delle foglie lunghe e a forma di lancia. La fioritura della pianta avviene da giugno a settembre, regalandoci dei bellissimi fiori di colore blu indaco.

Non è una pianta molto esigente, si adatta benissimo alla siccità e al freddo. Preferisce dei terreni ben drenati e lavorati, in grado di non formare i ristagni di acqua, pericolosi per le sue radici.

Le innaffiature dovranno essere abbondanti e frequenti nel momento della sua nascita, mentre una volta cresciuta bisogna moderare la quantità di acqua e la frequenza di annaffiatura.

Non solo con bicarbonato e patate ma per eliminare l’amaro della cicoria ecco un trucchetto efficace che non tutti conoscono

La cicoria è una verdura molto versatile, può essere preparata in diversi modi e si caratterizza per il suo sapore amaro ma molto gradevole.

Alcune volte, però, questa sua caratteristica è troppo presente e poco apprezzata da alcune persone. Proprio per questo motivo, nelle prossime righe, capiremo come eliminare questo fastidioso problema.

Per addolcire la cicoria ed eliminare l’amaro, possiamo versare un cucchiaino di bicarbonato nell’acqua di cottura. Un altro metodo semplice veloce da utilizzare è quello di aggiungere le foglie di cicoria nella stessa pentola dove si stanno lessando le patate. Il tubero assorbirà l’amaro e renderà la verdura molto più dolce.

Quest’altro rimedio si applica dopo la cottura. Dobbiamo lavare e tagliare la nostra cicoria e lasciarla lessare in abbondante acqua salata. Terminata la cottura, scoliamo e immergiamola in acqua fredda aggiungendo il succo di limone. Lasciamo in ammollo per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, strizziamo bene le foglie. In questo modo il fastidioso amaro andrà via, lasciando il posto ad un gradevole e leggero sapore di limone.