C’è chi è appassionato e cambia spesso lo smartphone. C’è chi invece lo ritiene anacronistico e decide di optare per un modello più nuovo. In tutti i casi il risultato finale è che ci si trova in casa dei telefoni ancora funzionanti, che spesso finiscono nel cassetto. Oggi, però, anche i modelli che iniziano ad essere datati hanno una serie di funzioni che li rendono ancora utili, quando lasciano la loro posizione di smartphone principale.

Le possibilità già note

E si possono citare tante destinazioni d’uso. L’esempio più classico è rappresentato dalla possibilità di farli divenire dei router. Soprattutto per chi non ha una linea fissa o comunque passa molto tempo fuori casa, attraverso la funzione hotspot diventano dei dispositivi attraverso cui condividere una connessione assicurata da una SIM collocata al loro interno. La scelta serve anche per evitare di consumare troppa batteria per lo smartphone che si usa abitualmente.

Per lo stesso motivo c’è chi lo fa diventare un navigatore. Da tenere in auto che magari non sono modernissime e non consentono la connettività degli smartphone o non hanno un sistema di navigazione affidabile, come le diverse opzioni che vengono assicurate da un telefono che è stato prodotto negli ultimi sei-sette anni.

Non solo come router o navigatore ma chi ha un vecchio smartphone Android lo può trasformare anche in uno strumento che può essere utile in famiglia

C’è, però, un’ultima destinazione d’uso. Android è un sistema operativo per i telefoni che consente un’altissima personalizzazione. Con pochi passaggi si può trasformare il telefono in uno che si presta di più ad essere utilizzato dagli anziani della famiglia. Persone che probabilmente non hanno necessità di un dispositivo che faccia le migliori foto tra quelli sul mercato o di tanta RAM.

Andando, infatti, sul Play Store è possibile trovare una serie di applicazioni che si chiamano launcher. Questi hanno la funzione di cambiare l’interfaccia del telefono. Andando a ricercare ad esempio la chiave “senior launcher” ci si troverà di fronte ad una serie di applicazioni che, una volta installate, trasformeranno la schermata iniziale del telefono.

Si potranno così scegliere soluzioni con icone ingrandite, caratteri molto più grandi, semplificazioni delle funzionalità e una riduzione delle opzioni di scelta. Alcune tipologie di launcher consentono anche di inserire dei numeri da chiamare semplicemente toccando la foto collocata nella home del dispositivo.

Facendo dei test si potrà capire quale potrà essere la configurazione migliore da poter mettere a punto. In tal modo si arriverà a dotare gli anziani di un dispositivo smart in cui potranno essere “attivi” nell’utilizzo. Nelle impostazioni delle singole App poi è possibile anche ingrandire i caratteri come, ad esempio, WhatsApp, ma in quelle “generali” anche del sistema operativo stesso.

Con un po’ di impegno si può trasformare il vecchio smartphone in un dispositivo che potrà diventare utile in famiglia. Si potrà dunque farne un nuovo utilizzo non solo come router o navigatore, ma anche optando per altre vie.

