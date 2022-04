Ci sono prodotti di scarto che abitualmente gettiamo nella spazzatura senza renderci conto di quanto possano essere utili. Pensiamo, per esempio, alle bucce della frutta o della verdura, che potrebbero essere molto importanti per le nostre piante o i nostri orti. Con queste, infatti, si possono creare dei compost naturali di ottima qualità.

Non solo, perché si dovrebbe sempre riciclare, soprattutto in cucina, anche se non si ha il pollice verde oppure non si hanno a disposizione orti e giardini. Uno dei principali scarti che comunemente produciamo deriva da una bevanda tra le più famose al Mondo. Anche se non è direttamente coltivata in Italia, noi ne abbiamo fatto un nostro marchio di fabbrica.

Se ci pensiamo, sembra incredibile, ma è così. Un po’ come se fossimo famosi nel Mondo per la benzina, senza produrre di nostro una goccia di petrolio. Eppure, il Belpaese è conosciuto ovunque per la qualità del suo caffè. Perché è proprio di questo che stiamo parlando. I motivi sono essenzialmente due: la macinazione e la torrefazione. In questo siamo maestri senza eguali. Oltre a produrre le macchine che poi consentiranno di sfruttare al meglio questi due procedimenti.

Per non parlare della caffettiera, uno dei simboli del nostro Paese, che molti si mettono in valigia quando devono fare viaggi lunghi fuori dall’Italia.

Non solo come concime o per assorbire umidità, i fondi di caffè possono essere utili per togliere questo fastidio al nostro cane

Ecco, proprio dalla caffettiera, al termine dell’ultima goccia di caffè, possiamo ricavare i fondi che, come abbiamo già visto, possono essere utilizzati in tanti modi. Come concime, ma non solo. Anche per togliere l’umidità e la puzza, per esempio, dagli interni della nostra macchina.

Essi, però, hanno altri usi e oggi ne andremo a vedere uno in particolare che riguarda i nostri cari amici pelosi: i cani. Infatti, possiamo aiutarli a eliminare un loro comune fastidio, quello delle pulci. Un procedimento rapido, economico e soprattutto naturale che darà loro benessere. I prodotti in commercio, infatti, sono spesso aggressivi e non tutti gli animali li sopportano bene.

Per quello, possiamo utilizzare i fondi di caffè per dare loro un efficace rimedio che, oltretutto, ammorbidirebbe anche il loro pelo. Quando svuoteremo la nostra caffettiera, dovremo metterli su dei fogli di carta assorbente, affinché si asciughino bene. Quindi, dopo aver lavato accuratamente il nostro cane, dovremo poi spargerli sul suo pelo, facendoli penetrare bene. Lasciamo agire per qualche minuto prima di spazzolare e asciugare con cura.

Le pulci non sopportano per nulla l’odore del caffè e rimarranno lontane dal pelo del nostro cucciolo. Chiaramente, essendo naturale, questo rimedio è utilizzabile con più frequenza. Anche la morbidezza del pelo del cane ne potrà godere.

Non solo come concime o per assorbire umidità, dunque, ma ecco un altro modo semplice ed economico per usare i fondi di caffè. Il nostro cane lo apprezzerà davvero molto.

