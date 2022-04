La primavera porta con sé anche le prime fragole da acquistare al mercato o al supermercato. In molte zone d’Italia, infatti, si cominciano a raccogliere proprio questi dolcissimi frutti. Ottimi da consumare dopo averli semplicemente lavati sotto l’acqua, ma perfetti anche per essere utilizzati in diverse ricette. Le fragole sono amate dai bambini, ma anche dai più grandi, proprio perché sono versatili e si adattano a decine di preparazioni diverse. Molti le utilizzano nel risotto, ma sono ottime anche in insalata. Oggi si andrà a vedere uno dei modi più semplici per portare in tavola le fragole a fine pasto e farle apprezzare da tutti.

Sono anche poco caloriche, infatti 100 grammi apportano circa 27 calorie, ma ricche di elementi benefici. Tra questi ci sono le vitamine, il fosforo e il potassio, sostanze molto importanti in una dieta equilibrata. Gli esperti sconsigliano di consumare le fragole in caso di cure con anticoagulanti. Per quanto riguarda la prevenzione, le fragole potrebbero prevenire alcune malattie come diabete o tumori al colon e al seno. In molti le coltivano sia in vaso che in piena terra, tuttavia possiamo non solo coltivare le fragole, ecco come mangiarle seguendo questa semplice ricetta.

Ingredienti

400 g di fragole;

2 limoni;

zucchero quanto basta.

Non solo coltivare le fragole, ecco come mangiarle preparandole velocemente in un modo semplice ed economico ma decisamente delizioso

Le fragole dovranno essere accuratamente pulite e lavate sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra. Eliminare la parte verde e tagliare le fragole a pezzettini di medie dimensioni. In seguito prendere i limoni, meglio se biologici, e spremerli con uno spremiagrumi. Unire il succo di limone alle fragole tagliate a pezzettini all’interno di una ciotola e mescolare. Le fragole saranno già perfette da servire in tavola, non è necessario aggiungere dello zucchero. Tuttavia, nel caso in cui si preferissero più dolci, si potrà aggiungere zucchero secondo il proprio gusto. In alternativa al succo di limone si potrà procedere utilizzando del succo d’arancia, più dolce. Le fragole con lo zucchero e il limone saranno davvero deliziose e faranno la felicità dei più golosi. Si potranno anche aggiungere delle foglioline di menta o dei pezzetti di cioccolata.

Conservazione

Le fragole preparate in questo modo si potranno conservare un paio di giorni in frigorifero. Se lasciate eccessivamente a refrigerare, però, tenderanno a perdere il sapore e, soprattutto, si rovineranno.

