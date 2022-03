Eccole finalmente le prime belle giornate di primavera. Stanno aumentando le temperature in tutta Italia, invogliando a fare passeggiate, gite ed escursioni fuori porta. Nell’attesa che piova, e si ripulisca l’aria, altrimenti oppressa da un inquinamento che ci toglie letteralmente il respiro. Ma la primavera è anche un momento in cui le energie ci vengono meno. Proprio con l’aumento delle temperature il nostro fisico risente del cambiamento e ci costringe spesso a subire il colpo. Inizia la corsa in farmacia, alla ricerca di integratori, energetici e rivitalizzanti per evitare di cadere flosci sul divano. Ricordando che sarebbe opportuno comunque consultare medici e farmacisti, prima di acquistare un prodotto, possiamo trovare l’energia giusta anche negli alimenti da portare a tavola. Soprattutto andando alla ricerca di quelli meno grassi, meno zuccherini e più salutari.

Quali sono gli alimenti più energetici ma salutari

Nella tradizione popolare ci sono alimenti come la cioccolata o il ginseng che rappresentano un pieno di energia. Vero, ma bisogna anche considerare che potrebbero farci ingrassare, o mettere a repentaglio la salute, se assunti in eccesso. Cosa che non avverrebbe invece con l’avena. Un alimento ricchissimo di fibre, vitamine e minerali e dal grande potere saziante. Come ricordano gli specialisti, l’avena potrebbe rappresentare il vero e proprio jolly naturale nel passaggio dall’inverno alla primavera, senza rischiare di aumentare di peso.

Non solo cioccolata e ginseng, ma per eliminare la debolezza primaverile e guadagnare energia ecco 5 alimenti salutari e rivitalizzanti

Consideriamoli pure alimenti, l’arancia e la banana, ma sfruttati come bevanda, all’interno di una spremuta, o un frullato, sarebbero il top per una colazione energetica. Tantissime vitamine fresche, tanti minerali e tanta energia al servizio della nostra giornata. Partire con uno sprint mattutino, basato su nutrienti salutari ed energetici, è il modo migliore per sentirci bene e non accusare da subito le fatiche quotidiane.

Non solo a colazione

Ecco un altro abbinamento, perfetto a colazione, ma anche per lo spuntino di metà giornata: yogurt greco e noci. Un’accoppiata benefica che mette a disposizione del nostro organismo acidi grassi omega3, proteine, vitamine e minerali. Stando attenti a non eccedere con le noci e usandone 3 o 4, forniremo al nostro organismo tanta benzina da affrontare la giornata, senza però immettere alimenti che provocano stanchezza. Lo yogurt greco, grazie ai suoi nutrienti, andrebbe ad agire positivamente sul metabolismo, garantendo al fegato un’attività meno faticosa. Non solo cioccolata e ginseng, ma anche questi alimenti salutari, graditi alleati del nostro fisico in queste giornate primaverili.

Approfondimento

Record assoluto di vitamine e minerali in questo ortaggio primaverile che tutti conoscono ma che potrebbe regalarci una sorpresa incredibile