In queste fredde e grigie giornate autunnali, in attesa del ben più rigido inverno, non vediamo l’ora di tornare la sera casa. Tra le calde mura domestiche si riscopre il piacere di quelle piccole cose che la bella stagione ci fa dimenticare.

Una di queste è sicuramente quello di sorseggiare, mentre fuori fa freddo, qualcosa di caldo stando con la propria famiglia. Non solo cioccolata calda e tisana, sono queste le 5 gustose bevande semplici da preparare che riscalderanno le nostre fredde serate invernali.

Oltre ai “grandi classici”, infatti, esistono davvero tanti tipi di “coccola in tazza” e sono tutte estremamente veloci e dal profumo inebriante.

Quelle che andremo ad elencare e spiegare sono ricette che accontenteranno tutti. Infatti si va dalle classiche fino a quelle più particolari, da quelle alcoliche a quelle più delicate. Proprio per questo sono ideali per tanti tipi di situazioni e replicabili nei lunghi giorni invernali che ci attendono.

Decotto zenzero e limone

Per ogni tazza mettere in un pentolino 250 ml di acqua e 2 fettine di zenzero. Lasciare sobbollire per circa un quarto d’ora, per poi versare il tutto nelle tazze completando con una scorzetta di limone e una foglia di menta.

Irish coffee

Questa bevanda irlandese alcolica è davvero una coccola incredibile mentre fuori fa freddo. Nella nostra tazza mettere un caffè lungo e un bicchierino di buon whisky. Completare la nostra bevanda con una spruzzata di panna montata in cima, meglio se preparata fresca al momento.

Ecco le ultime tre

Tisana natalizia

In questa preparazione gli ingredienti sono diversi ma tutti di facile reperimento. Per una tazza portare a bollore, in un pentolino, 250 ml di acqua. Aggiungiamo poi un cucchiaio di semi di finocchio, una stecca di cannella, 1 cucchiaio di camomilla e 2 cucchiaini di karkadè. Lasciare insaporire l’acqua, mentre bolle, con le nostre spezie per 10 minuti. Filtriamo il tutto e gustiamoci questo concentrato di ottimi sapori.

Sidro di mele caldo

Riempiamo per metà una capiente tazza con dell’acqua bollente insaporita da una bustina di tè verde. Aggiungiamo ora, a nostro gusto, il sidro di mele e del whisky. È soggettiva, prima di consumare, l’aggiunta di cannella o di una fettina di limone.

Limonata rivisitata

Questa versione della classica bevanda prevede qualche modifica al momento di servirla. Prepariamo la nostra limonata nel tradizionale modo: acqua che bolle col succo dell’agrume e dello zucchero. In una tazza aggiungere, prima di inserire la bevanda calda, un cucchino di burro e di cannella. Il risultato sarà una piacevole sorpresa.