Tutti sanno quale sia il proprio segno zodiacale, anche chi non è appassionato di oroscopo. Meno persone sono a conoscenza del fatto che, oltre alla nostra tradizione, ne esistano molte altre da conoscere ed esplorare per avere una guida nella vita di tutti quanti i giorni o per semplice cultura personale.

In “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese” abbiamo trattato l’oroscopo di una cultura lontana dalla nostra e apparentemente inconciliabile, come quella cinese, e al quale però si affidano sempre più persone. Stavolta approfondiremo un altro oroscopo dalla tradizione millenaria. Non solo cinese e occidentale, ecco come capire a che segno zodiacale si appartiene secondo l’oroscopo degli antichi celti.

In quest’ultimo, per decretare il segno di appartenenza si tiene conto del giorno e del mese di nascita, ma non dell’anno, come invece accade per l’oroscopo cinese. I segni zodiacali celtici sono ben ventidue e prendono il nome dagli alberi, un elemento molto importante nella cultura di quest’antica popolazione: rappresentava il ciclo della vita e le tre parti del “tutto”, simboleggiate da radici, tronco e chioma.

Il calendario celtico contava dodici mesi e cominciava con l’arrivo del nostro primo di novembre. Ogni mese durava 29 o 30 giorni, ma due volte ogni cinque anni veniva aggiunto un tredicesimo mese, detto intercalare.

Nati dal 2 all’11 gennaio – dal 5 al 14 luglio

Chi è nato in uno di questi due periodi di tempo appartiene al segno dell’Abete, persone battagliere e che spesso tendono a nascondere la propria emotività dietro una corazza di freddezza.

Nati dall’11 al 20 aprile – dal 14 al 23 ottobre

Gli Acero sono persone altruiste e dall’animo libero. Fin da giovani, tendono ad odiare in modo particolare le restrizioni e a cercare spazio per sviluppare le proprie reali attitudini.

Nati il 24 giugno

Appartengono al segno della Betulla e sono persone molto positive, che preferiscono affrontare la vita in modo gioioso e senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà.

Nati dal 14 al 13 giugno – dal 2 all’11 dicembre

I Carpino sono persone molto pratiche, che non amano perdere tempo in chiacchiere inutili. Preferiscono passare direttamente all’azione. Sono persone molto forti, che dall’esterno tendono ad apparire invincibili.

Nati dal 15 al 24 maggio – dal 12 al 21 novembre

I Castagno hanno un forte senso della collettività. Sono inoltre individui malleabili, con un forte spirito di adattamento. Si distinguono per la loro grande fiducia nei confronti del prossimo.

Nati dal 9 al 18 febbraio – dal 14 al 23 agosto

I Cedro sono delle personalità molto ambiziose, proprio come i Drago dell’oroscopo cinese. Amano inoltre stare al centro dell’attenzione, tendono ad apprezzare molto l’arte e spesso a produrne.

Nati dal 25 gennaio al 3 febbraio – dal 26 luglio al 4 agosto

La monotonia non fa affatto per i Cipresso, che amano le novità e sono sempre alla ricerca di nuovi influsso e ispirazione. Sono persone molto intelligenti, che rincorrono la propria personale indipendenza e libertà.

Nati dall’1 al 10 aprile – dal 4 al 13 ottobre

I Corniolo sono personalità equilibrate che non amano gli estremi. Sono molto cauti, forse fin troppo. Non amano il conflitto e tendono, pertanto, a svolgere il ruolo di pacificatori nel corso delle dispute.

Nati dal 14 al 23 giugno – dal 12 al 21 dicembre

I Fico sono persone molto emotive e che necessitano di un forte sostegno morale. Proprio per questo si circondano di persone che tendono a dargli ragione. Quando le trovano, riescono a tirare fuori le loro innate grandi qualità.

Nati dal 25 al 3 giugno – dal 22 novembre all’1 dicembre

Non c’è nessun segno che ami vincere le sfide come il Frassino, personalità inarrestabili quando si tratta di raggiungere un obiettivo. Questo segno, inoltre, tende ad essere un ottimo leader.

Nati dal 25 giugno al 4 luglio – dal 23 dicembre al 1 gennaio

I Melo sono amanti dell’armonia e delle persone generose. Sono inoltre persone creative ed eclettiche, capaci di esprimersi nei più diversi ambiti dell’intelletto. La ricerca della conoscenza è un fine molto importante nella loro vita.

Nati dal 22 al 31 marzo – dal 24 settembre al 3 ottobre

I nati sotto il segno del Nocciolo sono coraggiosi, pioneristici e, come i Frassino, apprezzano molto le sfide e hanno sempre bisogno di stimoli nuovi.

Nati dal 21 al 30 aprile – dal 24 ottobre al 2 novembre

I Noce si distinguono per l’innata capacità nella risoluzione di problemi e di elaborare strategie. Sono persone molto sicure di sé, capaci di prendere con sicurezza decisioni a lungo termine.

Nati dal 12 al 24 gennaio – dal 15 al 25 luglio

L’Olmo è un segno che non sopporta le ingiustizie e tende a combattere in prima persona per cercare di eliminarle. Per loro, aiutare il prossimo è una priorità.

Nati dal 19 al 29 febbraio – dal 24 agosto al 2 settembre

I Pino sono personalità razionali, a volte anche troppo. Raramente, se non mai, ragionano usando il proprio lato emotivo. Anche se vengono spesso considerati noiosi, hanno il pregio di essere molto obiettivi e pacifici.

Dal 4 all’8 febbraio – dal 5 al 13 agosto – dall’1 al 14 maggio

I Pioppo sono persone con un forte senso pratico, determinate e ambiziose. Amano viaggiare e scoprire il mondo.

Nati il 21 marzo

I nati in questo giorno appartengono al segno della Quercia, albero di cui hanno la forza e la stabilità emotiva. Sono orgogliosi e amano far valere le loro idee.

Nati dall’1 al 10 marzo – dal 3 al 12 settembre

I Salici sono amanti della natura, dalla quale faticano a stare lontani. In genere sono noti per l’essere un po’ ma anche anche molto altruisti e dolci.

Nati dal 3 all’11 novembre

I Tasso sono individui molto spirituali, che danno grande importanza all’intuito piuttosto che alla logica. Spesso sono ricercatori, sognatori o visionari.

Nati dall’11 al 20 marzo – dal 13 al 22 settembre

I Tiglio sono persone che a volte sembrano vivere più per gli altri che per se stesse. Tendono ad essere ottimi genitori.

Nati il 23 settembre

Gli Ulivo hanno un carattere severo, una grande capacità di osservazione e sono persone perseveranti e con le idee chiare. Spesso sono individui di successo.