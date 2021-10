Potremmo averli in casa e non saperlo, perché sono insetti molto piccoli di colore marrone e non ben visibili ad occhio nudo, poiché sono grandi appena un millimetro.

Non solo cimici, zecche e pulci ma anche questi piccolissimi parassiti potrebbero infestare le nostre case, specialmente in quelle dove c’è un tasso di umidità molto alto.

Si tratta degli psocotteri o detti comunemente insetti dei libri, perché amano proliferare tra libri vecchi, cartone, risme di fogli.

Assomigliano vagamente ad una formica, hanno una testa molto grande due antenne e gli occhi sporgenti. In genere camminano, ma hanno delle zampe che permettono loro di saltare.

Questi parassiti possono vivere sia fuori che dentro casa. All’esterno si possono notare sui tronchi degli alberi, perché si nutrono di licheni, funghi e alghe che ci crescono sopra.

In casa il loro habitat preferito è nei vecchi libri, perché amano nutrirsi di carta e di muffa.

Non sono parassiti pericolosi per la salute, ma se trovano il loro ambiente ideale proliferano velocemente, tanto da potersi ritrovare con l’abitazione infestata.

Per poterci liberare di questi parassiti dobbiamo avere pazienza e agire per tentativi. In genere, queste infestazioni riguardano le librerie con vecchi libri e cartoni.

La prima cosa da fare è gettare gli oggetti che sono stati infestati, e se ad alcuni siamo particolarmente affezionati non bisogna disperare, perché basta metterli in una busta di plastica sigillata e inserirli nel congelatore. Lasciarli per un paio di giorni e poi tirarli fuori. Liberare l’oggetto dai parassiti morti congelati pulendolo con una spazzola o con un aspirapolvere.

Procediamo con lo svuotare l’intera libreria, e con l’aiuto di un disinfettante pulire tutti i ripiani e asciugarli.

Un semplice consiglio

Per evitare la formazione di questi parassiti, è importante non accumulare nel tempo scatole di cartone libri e quaderni.