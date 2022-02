Importante per la nostra salute, ma anche per il palato, variare a tavola. Un certo assortimento da sfruttare per i nostri piatti deriva dalle verdure di stagione, perfette per tante ricette diverse.

La scelta infatti è davvero ampia, dal riso con la verza ai carciofi gratinati al forno.

Interessanti spunti culinari li abbiamo anche con le cime di rapa, più versatili di quanto solitamente pensiamo.

Per cime di rapa si intendono alcune parti della Brassica capa campestris, precisamente foglie, steli e fiori. Questi ultimi, ancora chiusi, sono noti anche come broccoli o friarielli.

Non solo cime di rapa in padella da abbinare alle orecchiette, quindi, perché possono dare vita a numerosi e diversificati piatti che sapranno far sussultare il nostro palato.

Inoltre, si tratterebbe di una verdura povera di calorie ma ricca di proprietà diuretiche.

Una ricetta classica prevede di abbinarle ad acciughe o salsiccia per condirvi le orecchiette.

Ma queste non sono l’unica pasta che possiamo prepararvi, possiamo infatti rendere le cime di rapa protagoniste di ravioli davvero saporiti.

Ingredienti

Ci serviranno per la sfoglia:

300 g di farina;

3 uova;

1 pizzico di sale.

Per il ripieno e il condimento:

800 g di cime di rapa;

300 g di ricotta vaccina;

500 g di pomodorini;

olio extravergine di oliva;

2 cucchiai di parmigiano;

sale e pepe nero;

2 spicchi di aglio.

Non solo cime di rapa in padella per condire orecchiette con acciughe o salsiccia ma anche come ripieno per questi strepitosi ravioli

Uniamo le uova alla farina con un pizzico di sale, impastiamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Ottenuta la pasta, lasciamola riposare avvolta nella pellicola trasparente.

Scotteremo poi le cime di rapa pulite in acqua bollente salata. Una volta scolate, poniamole in acqua e ghiaccio e, dopo averle sgocciolate, tritiamole.

Irroriamo dell’olio in una padella, aggiungiamovi uno spicchio di aglio e poniamo sul fornello. Vi rosoleremo le cime di rapa.

In un’altra padella soffriggiamo nell’olio l’altro spicchio d’aglio e aggiungiamovi i pomodorini tagliati a metà. Saliamo. Facciamo cuocere per qualche minuto per ottenere un sughetto.

Aggiungiamo le cime di rapa alla ricotta, assieme a sale, pepe e parmigiano e mescoliamo.

Stendiamo la pasta con un mattarello o una macchina apposita fino a ottenere una sfoglia sottile. Distribuiamo dei cucchiai di ripieno lungo la sfoglia e ripieghiamola su se stessa.

Tagliamola poi con un coppapasta: avremo ottenuto i nostri ravioli ripieni.

Una volta pronti, li cuoceremo in acqua bollente salata e li scoleremo quando saliranno a galla. Li salteremo poi nel nostro sughetto di pomodorini.

I nostri ravioli saranno pronti da addentare e uno tirerà l’altro, fermarsi sarà impossibile.

