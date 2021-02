La cucina asiatica è oggi una delle più diffuse e amate del mondo. Esistono numerosissime tradizioni culinarie nazionali, dalla cinese, alla giapponese, alla coreana, alla tailandese, ma tutte hanno in comune un ingrediente che è diventato quasi il simbolo del cibo orientale: la salsa di soia. Non solo cibo orientale, ecco tre usi della salsa di sosia per arricchire le ricette italiane.

La salsa di soia è ingrediente e condimento imprescindibile di ogni pasto orientale, ma forse non tutti sanno che in realtà si tratta di un prodotto estremamente versatile, e che può essere utilizzato anche per arricchire piatti non orientali. In particolare si presta bene per alcune ricette tipiche della nostra tradizione. Non solo cibo orientale, ecco tre usi della salsa si soia per arricchire le ricette italiane.

Nelle minestre

Non solo cibo orientale, ecco tre usi della salsa di soia per arricchire ricette italiane. Il primo è nelle minestre. La salsa di soia può essere un ottimo sostituto al sale e può dare una nota di sapore in più a minestre, minestroni e vellutate. Aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia alla nostra minestra a fine cottura, e i risultati ci sorprenderanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Nei contorni in padella

Se vogliamo dare una nota di sapore insolita ai nostri contorni di verdure in padella, non c’è niente di meglio che aggiungere qualche goccia di salsa di soia in cottura. Verrà assorbita dalle verdure, e donerà loro un sapore unico senza coprire quello degli altri ingredienti. Da provare soprattutto in contorni di broccoli, cavolfiori, patate, e altre verdure invernali

Non solo cibo orientale, ecco tre usi della salsa di sosia per arricchire le ricette italiane. Per i fritti

Chi l’ha detto che come salse per i fritti si debbano usare solo ketchup e maionese? La salsa di soia è perfetta per condire patatine fritte, crocchette, verdure in pastella, frittelle e innumerevoli altri cibi fritti. Provare per credere.

La salsa di soia non è l’unico alimento tipico dell’oriente che può essere integrato nella nostra tradizione culinaria. Da provare anche questi due usi alternativi dell’alga del sushi per ricette semplicissime e sfiziose.