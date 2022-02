Quando pensiamo ai dolci in questo periodo, ci vengono sempre in mente le chiacchiere o comunque le preparazioni tipiche del Carnevale. Consigliamo a tutti di comprare o preparare a casa qualche chiacchiera, perché si tratta di dolci davvero deliziosi.

Tuttavia, ogni tanto è bene essere un po’ originali e provare a mettere in tavola qualcosa di inaspettato. Oggi consigliamo proprio una preparazione un po’ diversa dal solito, che può sicuramente sorprendere tutti in questo periodo e che poi può essere riproposta in ogni momento dell’anno. Insomma, non solo chiacchiere per Carnevale, ma anche un dolce molto semplice e davvero delizioso, che scopriremo tra poco.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una torta stile brownie al cioccolato con caramello. Il brownie è in genere una sorta di biscotto al cioccolato, tagliato a cubetti. Noi, invece, lo prepareremo facendone una torta.

Per questa ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

200 grammi di cioccolato;

100 grammi di farina;

80 g di burro;

135 grammi di zucchero di canna;

90 grammi di panna;

3 uova sbattute;

135 g di caramello.

Metteremo insieme questi semplici ingredienti in una maniera sorprendente, preparando una ricetta semplice ma deliziosa. Andiamo, dunque, a scoprire come prepararla.

Non solo chiacchiere per Carnevale ma anche questa semplice e deliziosa torta

Iniziamo preriscaldare il forno a 180° C. Mentre il forno scalda, in una casseruola a fuoco basso, sciogliamo il cioccolato con il burro. Allo stesso tempo, in una seconda casseruola, sciogliamo il caramello insieme alla panna. Una volta ottenuti due composti ben omogenei mettiamoli da parte, separati.

Ora sbattiamo le uova con lo zucchero fino a quando il composto diventa di un colore vicino al bianco. Aggiungiamo, poi, il cioccolato fuso e mescoliamo bene.

Prendiamo uno stampo per torte e imburriamolo per bene. Versiamo circa due terzi della miscela di cioccolato, poi il caramello e poi il resto della miscela di cioccolato.

Aiutandoci con un coltello o un cucchiaio, assicuriamoci che la superficie della torta sia omogenea e che abbia la stessa altezza in ogni parte.

Infine, inforniamo e cuociamo per 30 minuti. Se necessario, cuociamo un po’ più a lungo, la parte superiore del brownie dovrebbe fare delle piccole crepe e i bordi non dovrebbero rimanere attaccati alla teglia.

Lasciamo raffreddare prima di servire e poi mettiamo in tavola la nostra torta.

