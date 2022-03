Molte volte, per rendere più appetitose le nostre preparazioni, cerchiamo di creare i giusti abbinamenti anche con le bevande. Dai vini bianchi che si sposano con piatti delicati, ai vini rossi corposi spesso perfetti per accompagnare piatti dai sapori più strutturati. Abbinare le portate alle bevande potrebbe divertirci e stuzzicare la nostra curiosità. In alcuni casi cerchiamo semplicemente di fare bella figura a tavola, soprattutto se siamo in compagnia di ospiti e amici. Infatti, per ogni preparazione, potremmo selezionare un abbinamento corretto capace di esaltarne gusto e sapore.

Non solo champagne o tè, ecco cosa bere insieme al sushi per esaltarne il sapore ed evitare le brutte figure

Gli amanti della cucina orientale si trovano spesso dinanzi a un bel dilemma: cosa abbinare con il sushi?

Tra mille sapori, colori e sfumature di pesce, frutta, verdure e riso, le tipiche bevande abbinate nella tradizione giapponese sono il tè verde o il sakè. Tuttavia, queste due bevande non appartengono alla nostra cultura gastronomica, quanto meno a tavola. E infatti, in alcuni casi, per esaltare il sapore del sushi potremmo accompagnarlo con lo champagne o una classica bollicina. Ovviamente, eviteremo sapori troppo forti e invasivi per non sovrastare la delicatezza della portata principale.

Tuttavia, oltre allo champagne o alla bollicina, abbiamo l’imbarazzo della scelta, a patto che le bevande selezionate rispettino il gusto del pesce.

Accostamenti vincenti

Birra, vino bianco, rosè e rosso, le tipologie di bevande da poter accostare a questo goloso piatto giapponese sono tante. Tuttavia, dovremmo prestare attenzione, evitando abbinamenti che potrebbero risultare stucchevoli al palato o che sovrastino l’intero equilibrio del piatto.

Nel complesso, un risultato decisamente interessante potremmo ottenerlo con alcuni vini bianchi. Potremmo scegliere, ad esempio, dei vini fermi, freschi e aromatici. Un vino, che potrebbe sposarsi alla perfezione con il sushi, potrebbe essere il trentino Gewürztraminer. Ovviamente, potremmo trovare molte interessanti alternative come il Ribolla Gialla o un buon Fiano d’Avellino.

Tuttavia, potremmo abbinare il sushi anche con qualche vino rosè, a patto che sia fresco e dal profumo delicato. Potremmo optare per esempio per il Bardolino Chiaretto o un classico ed elegante Pinot Grigio rosè.

Abbinamenti inaspettati

Ci sono poi abbinamenti che potrebbero sembrarci quasi impossibili o inaspettati. Infatti, potremmo adattare al sushi anche un vino rosso, a patto che non sia troppo liquoroso e che mantenga un basso grado alcolico (sotto il 12%). In questo caso, potremmo per esempio scegliere un Barbera, un Pinot Nero o un Dolceacqua ligure.

Infine, potremmo abbinare al sushi anche la birra. Anche in questo caso, per salvaguardare il gusto del piatto, dovremmo evitare birre dal sapore troppo amaro. Tra le birre in commercio, potremmo optare per la Pilsner tedesca o una birra bianca del Nord Europa come la Blanche de Namur. Tuttavia, potremmo anche scegliere una buona birra artigianale, l’importante è che sia delicata, dai sentori fruttati e che non copra eccessivamente il sapore del sushi.

Pertanto, non solo champagne o tè, ecco cosa bere e abbinare al sushi, per cercare di gustare al meglio il suo delicato sapore.

