Abbiamo tutti in mente il momento in cui colui o colei che si ritiene esperto o esperta di vini sceglie cosa stappare. Abbiamo mangiato per ore e, poco prima di finire il pranzo, non ci resta che assaggiare il pandoro o il panettone artigianale che nostra zia ha voluto portare a casa.

Ecco, proprio in quel momento arrivano le persone che si reputano più colte e stappano lo champagne o il metodo classico italiano. Gravissimo errore, dato che entrambi si sposerebbero molto meglio con qualsiasi altra cosa che non sia proprio un dolce.

Di conseguenza, potremmo noi fare una bella figura anche di fronte a coloro che si reputano esperti e scegliere uno dei seguenti vini. Infatti, altro che Champagne, ecco i vini dolci perfetti per accompagnare pandoro e panettone.

Scegliamo quelli agrumati

Dato che sia il panettone sia il pandoro sono costituiti da ampi strati di grassi ed in particolare di burro, dovremmo andare a cercare qualcosa che sgrassi il nostro palato.

Certo, sia il metodo classico italiano sia lo champagne francese sgrassano, ma il problema qui si pone perché questi piatti sono dolci. Questi vini, invece, vanno bene con i piatti salati e mai con i piatti dolci.

Allo stesso modo, se scegliessimo un altro vino dolce commetteremmo un grave errore, dato che rischieremmo di avere una bocca estremamente stucchevole e densa.

Di conseguenza, la scelta più corretta e raffinata ricade su quei vini bianchi e secchi ma con alcune note fruttate. Ci servono gli agrumi, in particolare l’arancia e il limone, per sgrassare.

Non solo Champagne, ecco i vini dolci perfetti per accompagnare pandoro e panettone

Il sentore frizzante del limone lo troviamo molto facilmente in alcuni vini bianchi composti a prevalenza da vitigni francesi. Pensiamo soprattutto al Sauvignon, al Riesling, allo Chardonnay e al Chenin Blanc. Alcuni prosecchi ce l’hanno anche, ma più raramente.

Per aumentare l’ampiezza di questi sentori dobbiamo ricordarci di servire il vino alla sua giusta temperatura, massimo tredici gradi, e sceglierlo da vitigni del Nord.

Se vogliamo osare, possiamo pensare anche ai sentori di lime, che troviamo nel pinot grigio, nel muscadet e anche nel vermentino.

Invece, il sentore di arancia lo troviamo nei vini spagnoli e portoghesi. Cava e Madeira in primo luogo, ma anche fino e verdejo.

