Durante il giorno assumiamo posizioni che a lungo andare ci causano dei dolori. Pensiamo a come stiamo seduti alla scrivania, oppure se dormiamo su un materasso troppo morbido o duro. Per non parlare dello stare troppo tempo sui tacchi. Anche piegarsi male per prendere un peso è pericoloso. Queste sono solo alcune delle cause da cui potrebbe originare il fastidioso mal di schiena. Inoltre, ad esempio, se si sta molto al pc, se si lavora molto a maglia, si possono creare dei disturbi al polso.

Non solo cerotti o gel, per dare sollievo al mal di schiena e ai polsi doloranti ecco un rimedio fai da te

Un consiglio popolare, avvalorato dai medici, in caso di contratture è di non prendere freddo e di evitare correnti d’aria. Infatti, ciò comporterebbe un peggioramento. Quello che, invece, potrebbe dare sollievo è il calore. Infatti il calore rilassa i muscoli, li decontrae. Nel caso di mal di schiena, spalle o collo derivante da una posizione tenuta a lungo, giova molto il caldo. In commercio esistono pomate varie, anche in gel. Da qualche anno sono in vendita pure dei cerotti termici. Perché non fare a casa qualcosa di economico ed efficace?

Come fare i cuscinetti termici naturali

Per fare dei cuscinetti termici a casa abbiamo bisogno di due tipi di stoffe, una più leggera e l’altra un po’ più spessa. Se abbiamo già dei sacchetti pronti, magari dove c’era una bomboniera o un regalo, ne serviranno due. In uno andremo a inserire gli ingredienti naturali e l’altro farà da federa. Bisognerà ritagliare dalle stoffe due rettangoli, quello di tessuto più fine sarà leggermente più piccolo. Dopo averli cuciti, a mano o con la macchina da cucire, lasciare un’apertura.

Possiamo usare: noccioli di ciliegia, riso, pastina e sale grosso. In particolare il sale è quello che può dare maggiore giovamento, sia per il caldo che emana ma anche perché è in grado di assorbire umidità. Riscaldato l’elemento scelto, in padella o nel microonde, si inserirà nel sacchetto più piccolo che sarà poi cucito e messo in quello più grande. Cucire anche quest’ultimo. A questo punto il cuscinetto imbottito può essere applicato alla zona dolorante. Un cuscinetto più piccolo può essere posizionato sotto ai polsi quando si digita sulla tastiera, in modo da beneficiare del calore e scaricare la tensione. Appena perderà calore, si può svuotare, riutilizzando gli elementi usati quando si vorrà.

Per prevenirlo o alleggerirlo, può essere utile anche un'appropriata attivià fisica.