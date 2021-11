Le flatulenze, o più volgarmente chiamate scorregge, come ben sappiamo, sono delle emissioni di gas che si accumulano nel tratto gastrointestinale.

Quando queste emissioni diventano molto frequenti si parla di meteorismo, un fenomeno fastidioso che accomuna circa il 15% della popolazione.

La causa del meteorismo, solitamente, sta nell’alimentazione. Infatti, ci sono svariati alimenti che producono gas durante il processo di fermentazione, o che lo contengono già naturalmente.

Fra questi vi sono ad esempio:

legumi, come ceci, fagioli e lenticchie;

prodotti caseari freschi e latte;

bibite gassate, spumanti e vini frizzanti;

brassicacee, come rape, verza, cavoli e cavolfiori;

cibi ricchi di grassi, dolci e così via.

Come riporta la stimata Fondazione Veronesi, però, oltre agli alimenti, ci sono anche alcune abitudini che incidono in maniera importante sulla produzione di gas intestinali.

Infatti, non solo cavoli e fagioli potrebbero farci scorreggiare dalla mattina alla sera, ma anche queste 7 abitudini sbagliate

Per combattere il meteorismo, ci sono degli atteggiamenti che bisogna correggere, soprattutto a tavola. Alcuni di questi, come vedremo, sono anche semplicemente regole di buona educazione.

Il primo errore che spesso commettiamo durante i pasti è quello di parlare a bocca piena, o mentre mastichiamo. Quest’abitudine, oltre a disturbare i commensali, potrebbe farci incamerare più aria del dovuto insieme al cibo.

Per lo stesso motivo, anche masticare troppo velocemente non va bene. Con questa cattiva abitudine alimentare, potremmo aumentare non solo la possibilità di emettere numerose scorregge, ma anche di sviluppare ulcere e gastriti.

Il terzo errore che si commette durante i pasti, sempre connesso all’eccessivo accumulo di aria, è quello di bere con la cannuccia.

Errori al di fuori dei pasti

Un’altra abitudine scorretta è quella di coricarsi subito dopo aver mangiato. L’inattività del corpo, infatti, potrebbe ritardare la digestione aumentando i gas e provocando gonfiore e fenomeni di meteorismo.

Infatti, avevamo già visto che è più salutare una bella camminata anche breve dopo i pasti, per favorire la digestione. In tal senso, un altro errore è quello di non praticare sport ed attività fisica in maniera costante. La troppa sedentarietà è la quinta abitudine sbagliata che bisognerebbe eliminare dal proprio stile di vita.

Masticare le chewing-gum è un altro vizio micidiale che potrebbe aumentare notevolmente la produzione di gas intestinali. Questo accade perché la masticazione prolungata stimola una sovrapproduzione di saliva ed un accumulo maggiore di aria nella pancia. Infine, per diminuire il fenomeno del meteorismo sarebbe importante anche abolire o ridurre drasticamente il fumo di sigaretta.

Quindi, non solo cavoli e fagioli potrebbero farci scorreggiare dalla mattina alla sera, ma anche queste 7 abitudini sbagliate.