Cucinare ricette esplosive significa prestare attenzione anche ad aromi e salse d’accompagnamento. D’altronde, anche in cucina la differenza la fanno i dettagli. Una buona salsa agrodolce migliora anche la carne meno tenera e, viceversa, il troppo sale rovinerebbe anche il taglio più pregiato.

Per questo motivo i condimenti sono molto più importanti di quello che immaginiamo. Dunque, non solo castagne ed erbe aromatiche, ecco 10 condimenti per portare a tavola arrosti coi fiocchi e buoni da leccarsi i baffi.

L’arrosto è un ottimo piatto da gustare in compagnia, specie se accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso.

Un arrosto perfetto è quello che non è né crudo né stracotto

Prima di passare alla selezione di alcuni tra i migliori condimenti per questo tipo di carne, occorre fare una premessa.

La differenza tra un arrosto deludente e uno buonissimo la fa una cottura a puntino. Basta seguire poche regole che suggeriscono tutti i tempi e le temperature di cottura per un arrosto perfetto e fare giusto un po’ di pratica. Alle persone meno esperte con l’arrosto è sempre consigliabile usare, almeno per i primi tempi, una sonda che controlla la temperatura interna della carne.

Molti forni hanno persino quest’apparecchio in dotazione. Non per forza una cottura lunga è sinonimo di una carne perfetta. Per esempio, per ottenere una tagliata di carne come al ristorante bastano soli 9 minuti.

La prima idea di condimento è proprio a base dell’ingrediente autunnale per eccellenza dopo la zucca: le castagne. Basterà farcire l’arrosto con salvia, rosmarino, finocchietto, aglio, alloro e proprio con le castagne arrosto. Per un gusto più incisivo è possibile pure aggiungere del lardo o della pancetta.

Un altro possibile modo di accompagnare il sapore dell’arrosto è un mix di pere, frutta secca e whisky. Tagli come il vitello sono fortemente valorizzati da questo miscuglio di sapori. Tra la frutta secca migliore troviamo i pistacchi, le noci, i fichi secchi.

Per accompagnare il roast beef è possibile abbinare l’uva alle patate. Anche se non moltissimi avrebbero immaginato un’unione simile, le patate a spicchi e l’uva a piccoli grappoli sono ottimi condimenti per questo tipo di carne.

Qualche ultimo consiglio

tirare fuori la carne almeno una o due ore prima dal frigorifero;

mai forare la carne per girarla;

forno sempre preriscaldato;

la temperatura al cuore dovrebbe essere di circa 59 gradi al centro per il manzo e 68 per il vitello per una media cottura.

