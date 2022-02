Oggigiorno il tempo libero spesso e volentieri viene impiegato nell’uso del cellulare o della visione in streaming di film nei canali on demand come Netflix. Invece solo chi ha una forte predisposizione e abitudine verso la lettura preferisce alternare quest’ultima a film e chat nei social.

Romanzo rosa? Si fa per dire

Se, a quanto pare, sembra che siano le donne a leggere di più, queste si concentrano sulla lettura di svariati generi letterari, non solo romanzi rosa o classici. Negli ultimi anni sono usciti tanti romanzi divertenti e irriverenti, con protagoniste spesso in conflitto tra mondo esterno e interno, che non possono mancare nella nostra libreria. Uno di questi è Heidi di Francesco Muzzopappa. Il libro racconta la storia di Chiara, lavoratrice incallita, sfortunata in amore e assistente di produzione. La sua vita non proprio perfetta va a rotoli definitivamente quando è costretta a prendersi in casa il padre, noto giornalista colpito da una forte demenza.

Il rapporto tra i due è abbastanza conflittuale e la ragazza va sempre su tutte le furie quando la chiamano Heidi proprio come il vecchio cartone animato che i due guardavano insieme. Se c’è una Heidi ci sarà anche un Peter. Questo si materializza quasi per magia nella vita di Chiara quando si mette alla ricerca di una badante per suo padre.

Thomas, protagonista maschile di grande equilibrio, porterà un ennesimo scompiglio nella vita della protagonista, che anche in campo lavorativo non se la passa proprio bene. La donna, imbranata e buffa, tenterà di superare le sue difficoltà rivedendo priorità e nuovi equilibri. Lo stile di Muzzopappa è brillante, veloce e ironico e farà sbellicare dalle risate i lettori perché riesce ad affrontare con leggerezza conflitti e problemi della vita quotidiana.

Non solo casalinghe disperate e cuori spezzati, con questi 3 romanzi d’amore le donne rideranno a crepapelle

Stessa situazione lavorativa di grande disagio e vita sentimentale poco felice è vissuta da Cristina, la protagonista di Non tutti gli uomini vengono per nuocere di Federica Bosco. La donna si innamora del dottore che le ha salvato la vita dopo un presunto ingerimento di cocktail a base di sonniferi. L’uomo è apparentemente irraggiungibile. Il lavoro come inviata presso una rete televisiva non fa che renderla più ridicola e tutto sembra andare per il verso sbagliato. Ma per Cristina il lieto fine però è garantito insieme a tante e tante risate per via delle situazioni esilaranti create con stile dall’autrice.

Prendete poi una avvocatessa di successo, rampante e bravissima, e mettetela a fare le pulizie di casa dopo aver perso il lavoro in una grande villa fuori Londra. Il risultato non può che essere divertente.

Nasce così il romanzo di Sophie Kinsella La regina della casa. La protagonista è totalmente incapace di gestire una cucina e ripulire a dovere le stanze dei suoi padroni. Ma Samantha troverà un nuovo equilibrio, un nuovo e appassionante amore e la vendetta per essere stata truffata al lavoro.

Quindi non solo casalinghe disperate e cuori spezzati sono i veri protagonisti dei romanzi rosa, ma anche donne imbranate e al contempo grintose. Che conquisteranno un posto nel Mondo dopo divertenti disavventure.