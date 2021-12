Durante le feste, arriva sempre il momento in cui, dopo aver finito di mangiare, ci si annoia un po’. Capita perché magari incontriamo parenti che non vedevamo da secoli o più semplicemente perché, dopo aver mangiato, arriva la sonnolenza.

In questi momenti, solitamente c’è sempre qualcuno che tira fuori le carte da gioco o che propone una bella partita a tombola. Questi bellissimi giochi di società sono la vera tradizione, peccato che, alla lunga, possano diventare un po’ noiosi e ripetitivi.

Per questo motivo, dovremmo provare questo gioco alternativo e molto divertente adatto a tutte le età. Nessuno sarà escluso, dai più grandi ai più piccoli. Si tratta della sciarada.

Fare questo con amici e parenti ci farà fare grosse risate e ci unirà ancora di più ai nostri cari. Scopriamo subito le regole del gioco.

Non solo carte napoletane, burraco, ramino e monopoli ma ecco come divertirsi durante le feste natalizie

Antipasti, primi, secondi, contorni e dolci: sembra un’infinita lista della spesa, in realtà è il menù tipico di gran parte della popolazione italiana.

Una delle parti più importanti di queste feste è il taglio del pandoro, accompagnato da un bel brindisi collettivo. A tal proposito, è questo il pandoro premiato come il migliore, lo troviamo anche al supermercato ed è squisito con questa crema pronta in 5 minuti.

Dopo il brindisi, però, arriva sempre il momento del gioco di gruppo. L’idea migliore che potremmo avere per non escludere nessuno e per far divertire tutti i presenti è giocare alla sciarada.

Le regole sono molto semplici e facili da capire.

Un gioco facilissimo e troppo divertente

Innanzitutto, bisognerà dividere i partecipanti in 2 squadre. Queste dovranno posizionarsi in 2 stanze diverse, per evitare che gli avversari riescano a cogliere delle anticipazioni.

Una volta che le squadre si saranno separate nelle rispettive stanze, ogni partecipante dovrà scrivere su un foglietto una parola. Le categorie da cui attingere, solitamente, sono film, libri, monumenti famosi e tutto ciò che fa parte della memoria collettiva. È importante, infatti, che i riferimenti siano famosi, in modo che tutti possano indovinarli.

Attenzione a questo passaggio

Ora bisognerà riunire tutti i bigliettini in un contenitore, mischiarli e decidere chi sarà il primo ad aprire i giochi.

La persona in questione, quindi, dovrà pescare un bigliettino, leggerne il contenuto e mimare ai suoi compagni di squadra alcuni indizi, senza parlare.

L’obiettivo, ovviamente, è che questi ultimi indovinino la parola nel minor tempo possibile. Vince, infatti, chi avrà indovinato più parole nel minor tempo possibile. Insomma, non solo carte napoletane, burraco, ramino e monopoli ma ecco come divertirsi durante le feste natalizie.

Bisogna stabilire queste penalità

Ovviamente è importante stabilire delle regole per chi sbaglia. Chi, mentre mima parla sarà penalizzato e ciò vuol dire che la sua squadra perderà un punto.

È importante anche stabilire un tempo massimo per indovinare le parole. Chi lo supererà avrà perso la manche.