I carciofi sono un prodotto di stagione che spesso viene un po’ bistrattato. Tante persone non li acquistano perché non sanno bene come prepararli per far esplodere il loro incredibile sapore. In realtà con i carciofi si possono cucinare tantissime ricette, come i carciofi fritti alla giudia, oppure una cremosa vellutata. Sicuramente la ricetta più celebre è quella dei carciofi ripieni, ideali come secondo o anche come antipasto.

I carciofi ripieni che proponiamo oggi però sono una vera delizia per il palato. Anche chi non ama molto la verdura si dovrà ricredere con questo incredibile ripieno. Diverso dal solito, ma davvero gustoso.

Non solo carne macinata o acciughe, ecco il segreto per dei carciofi ripieni buoni da impazzire

Abbiamo già visto come riconoscere subito i carciofi davvero buoni e un segreto per non farli annerire. Due cose fondamentali per preparare un buon piatto e a cui fare molta attenzione. Ora non ci resta che procurarci il necessario e iniziare a cucinare.

Ingredienti per 4 persone

8 carciofi;

150 gr di salsiccia fresca;

100 gr di pancetta a cubetti;

1 cipolla;

1 limone;

150 ml circa di vino bianco;

mollica di pane;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto laviamo bene e puliamo i carciofi eliminando le foglie più dure ed esterne. Speliamo il gambo e tagliamo la parte inferiore più rovinata. Con un cucchiaino eliminiamo la peluria nel cuore del carciofo e tagliamo a metà il limone. Usiamo entrambe le metà per evitare che il carciofo annerisca strofinandole sul carciofo come se fossero una spugnetta.

Separiamo il gambo e tritiamolo finemente, facciamo lo stesso con la cipolla e con la pancetta. Sia che sia a fette che a cubetti dovremo ridurla in un trito molto fine.

In una padella con un filo di olio EVO mettiamo a soffriggere i gambi, la cipolla e la pancetta. Dopo qualche minuto aggiungiamo la salsiccia, togliendo il budello e sbriciolandola con le mani. Facciamo cuocere per una decina di minuti, aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo il prezzemolo tritato.

In una teglia rivestita di carta forno disponiamo i nostri carciofi. Per velocizzare i tempi possiamo anche sbollentarli leggermente in acqua bollente per qualche minuto. Nella padella aggiungiamo un po’ di mollica di pane in modo da addensare il nostro ripieno e mescoliamo bene. Farciamo i carciofi aiutandoci con un cucchiaio.

Bagnamo con il vino bianco e un po’ di concentrato di pomodoro (se preferiamo un piatto non bianco). Copriamo con un foglio di carta stagnola e inforniamo a 220° gradi per 30 minuti, poi per altri 10 minuti scoperti.

Insomma, non solo carne macinata o acciughe, ecco il segreto per dei carciofi ripieni buoni da impazzire. Una volta provata questa ricetta non prepareremo altro per conquistare i nostri ospiti.

