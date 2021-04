Non solo carne, ecco alcune grigliate speciali da far venire l’acquolina in bocca

La grigliata, già il nome ci fa venir voglia di carne. L’immagine impressa davanti ai nostri occhi ogni volta che sentiamo pronunciare questa parola è fatta di salsiccia, spiedini, tagliata, arrosticini e quant’altro.

Anche quest’anno, proprio come lo scorso, non abbiamo avuto modo di festeggiare il lunedì di Pasquetta con la classica grigliata tra amici. Tuttavia, qualcuno non si è lasciato abbattere e si è cimentato in questa tradizionale pratica culinaria dagli spazi, seppur ridotti, del proprio balcone di casa.

Se la carne è stata sempre la protagonista di grandi mangiate per occasioni importanti, in realtà negli ultimi anni le mode stanno cambiando. Difatti, sappiamo tutti che nei tempi più recenti molte persone hanno scelto uno stile alimentare privo di prodotti di origine animale. Questo potrebbe far temere per le tanto amate grigliate. Nessun problema, esistono delle alternative altrettanto valide e deliziose.

La prima alternativa è la già ben nota grigliata di verdure. La più apprezzata è a base di zucchine, melanzane, pomodori e peperoni, ma è possibile variare in mille modi. Anche il finocchio grigliato è ottimo, magari con un leggero gratin che lo rende più gustoso.

Cosa altro potremmo mettere sulla nostra griglia? Certamente le patate. Non propriamente verdure, questi tuberi piacciono sia come piatto principale che come contorno e si potrebbe pensare di lasciarle intere o di tagliarle a fette. È possibile anche farcirle a nostro piacimento, una ricetta da chef che tutti apprezzeranno.

Un’altra variante della carne alla griglia è ciò che al Nord conoscono molto bene: la polenta. Nature o al sugo, la sua versatilità ne fa tanto un piatto principale quanto un accompagnamento al posto del pane.

Tante possibilità

Ebbene sì, tra le tante possibilità troviamo anche la bruschetta al pomodoro e le pannocchie, deliziose come antipasto per un menu vegetariano. Per chi mangia formaggio, poi, il consiglio è proprio quello di preparare del formaggio alla griglia. Non adatto a chi segue una dieta vegana, coloro che però non hanno abbandonato completamente i prodotti di origine animale dovrebbero provare questa delizia.

Andiamo all’ultimo suggerimento, probabilmente un po’ insolito e che farà storcere il naso a tanti: la frutta alla griglia. Noi della Redazione ne abbiamo uno da suggerire più di tutti gli altri. Si tratta dell’ananas, tristemente noto in questi anni non per la sua bontà, ma per la pizza hawaiana. Magari sconvolgerà tutti sapere che l’ananas alla griglia è… delizioso!

Quindi, non solo carne, ecco alcune grigliate speciali da far venire l’acquolina in bocca e far cambiare idea anche ai più scettici.