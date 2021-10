La carbonara è uno dei condimenti preferiti dagli italiani. Non lo scopriamo certo ora, ma questa ricetta tradizionale mantiene invariato negli anni il suo fascino. Le classifiche internazionali delle ricette più apprezzate la inseriscono anche tra le top 100 a livello mondiale. Un giusto riconoscimento per un piatto strepitoso, anche se decisamente nemico della bilancia. Esistono anche delle alternative: è incredibile come questa carbonara light ci permetta di non aumentare di peso. Questa è una di quelle. Oggi però vedremo una variante che non guarda alla bilancia, ma al cambio di sapore. Cercando di consegnare a chi la gusta un piatto da ricordare. Non solo carbonara classica ma questa alternativa veloce e di classe delizierà i nostri palati. Ecco la nostra ricetta.

Una variante col pesce pronto e veloce

Quando parliamo di pesce, difficilmente troviamo la mezza misura soprattutto con i bambini. Ci sono quelli che ne vanno assolutamente golosi e quelli che non possono vederlo. Eppure, sappiamo bene come il pesce sia un potenziale alleato del nostro benessere. Ma se c’è una varietà ittica che piace ai bambini, sono i gamberetti. E proprio quelli inseriamo nella nostra ricetta di una carbonara dal sapore marino, anziché terrestre.

Manteniamo invariati i soliti ingredienti della ricetta della carbonara, togliendo però ovviamente la carne, ma mantenendo il pecorino. Inseriamo al loro posto:

300 grammi di gamberetti già pronti e sgusciati;

una spolverata di erba cipollina;

un paio di manciate di granella di frutta secca.

Possiamo trovare nei supermercati più riforniti le bustine di granella di frutta secca già pronte. Oppure, possiamo creare un mix a nostro piacimento, utilizzando magari i pistacchi, le mandorle e le arachidi. Gusti che si prestano maggiormente a legare con i gamberetti.

I passaggi della nostra carbonara marina

Vediamo in cosa si differenzia la nostra ricetta rispetto a quella tradizionale, seguendo comunque i soliti passaggi:

mentre mettiamo a cuocere la pentola con l’acqua salata, sbattiamo le uova assieme al pecorino grattugiato;

in un tegame creiamo il soffritto con i gamberetti, olio extravergine, erba cipollina ed eventualmente del peperoncino. Una volta che avremo spento il fuoco, regoliamo di sale;

scoliamo la pasta, mantenendola al dente e facciamolo saltare nel tegame dei gamberetti, unendo a questo punto la nostra salsa all’uovo e al pecorino;

possiamo aggiungere la granella di frutta secca una volta spento il fuoco, come ultimo ingrediente. Oppure servirla direttamente sui piatti, come faremmo col formaggio grattugiato. È importantissimo servire il tutto caldo.

