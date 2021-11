Vestire bene è semplicissimo per chi punta sulle tendenze giuste. Per farlo, non serve neppure spendere troppo. Basta semplicemente riempire il carrello e acquistare con un click non appena il prezzo di un capo è esattamente quello che siamo disposti a pagare.

Rimanere aggiornati sulle novità diventa, quindi, importantissimo. Non solo cappotti e borse perché finalmente arriva questa pazzesca moda su cui investire subito. Si tratta di una tendenza che non avremmo mai immaginato di vedere per strada, ma che conquista letteralmente un numero sempre maggiore di donne.

Una veloce carrellata delle ultime tendenze da non perdersi

Novembre è mese di sconti, specialmente da quando ha preso piede anche in Italia l’usanza del Black Friday. Si tratta di offerte spesso non limitate solo al tanto famoso “venerdì nero”.

Oltre al 26 novembre, molti siti prolungano i loro sconti per tutta la durata di questo mese. Restano ancora circa 10 giorni per acquistare una di queste 4 mitiche borse su cui scommettere perché saranno il vero boom dell’inverno.

Numerosissimi anche i soprabiti capospalla, jeans, pantaloni e dolcevita a prezzi convenientissimi. E scommettiamo pure su queste maglie popolarissime per l’inverno 2021 perché calde e fantasmagoriche.

Insomma, le offerte sono davvero tante, ma chi vuole proprio distinguersi deve assolutamente conoscere questa moda folle.

Immaginiamo di voler indossare, almeno una volta, un outfit come quello delle celebrità più amate. Un capo che queste scelgono di sfoggiare molto spesso è la gonna in tulle.

Se per molti il tulle fa immediatamente danza, tantissime altre scelgono d’indossarlo a contrasto con stivali modello Dottor Martens e giacca avvitata.

Ma l’abito in tulle è anche la scelta perfetta per serate eleganti, specie se dotato di corpetto aderente e scollo a cuore. Romantico e voluminoso, il tulle è semplicemente una scelta di stile. L’insospettabile tendenza è arrivata per far breccia nel cuore di moltissime donne.

Qualche idea per indossare il tulle oggi

Per renderlo meno impegnativo bisogna puntare su una scarpa abbastanza semplice. Riguardo ai colori, invece, sono ottime scelte il lilla, il verde menta, e il pervinca.

L’incontro perfetto è anche quello tra un romantico abito in tulle e un semplicissimo blazer nero. Per un sabato sera diverso o per un’occasione speciale, il tulle è l’alleato perfetto per stupire tutti.

