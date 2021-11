Le nostre case possono avere nemici particolarmente cattivi. Parassiti e animaletti distruttivi come tarli e tarme possono fare moltissimi danni. Abbiamo parlato di come sbarazzarsi di questo terribile parassita infestante poco conosciuto che si nasconde nelle nostre case. Vestiti, mobili in legno, libri, tessuti e imbottiture. Queste piccole bestie si muovono in modo silenzioso e non è facile stanarle. Infatti, purtroppo la maggior parte delle volte ci si accorge troppo tardi dell’invasione.

Oltre ai prodotti chimici in commercio, esistono molti rimedi naturali che vantano la capacità di eliminare tarli e tarme. In questo articolo, però, forniamo una delle soluzioni migliori e assolutamente più economiche. Dunque, non solo cannella e aglio, ecco come sbarazzarsi definitivamente di tarme e tarli riutilizzando questo semplice ingrediente.

Proprio grazie a questa trappola fai da te a costo zero salveremo i nostri vestiti e molti degli oggetti che abbiamo in casa. Vediamo insieme di come scovare gli invasori e come sbarazzarcene.

Microscopici animaletti, ecco come trovarli

I tarli sono dei microscopici animaletti di colore nero. Amanti del legno, vi depongono le uova che poi danno vita alle larve. Sono proprio queste ultime ha nutrirsi del legno, scavando dei profondi buchi. Infatti, uno dei modi più semplici per accorgersi della loro presenza è controllare alla base dei mobili o degli oggetti in legno. Se attaccati, ai piedi del mobile troveremo una sottile segatura e dei piccoli buchi sulle superfici.

Le tarme, invece, in fase adulta si presentano come delle farfalline. Ma a doverci spaventare sono le loro larve. Proprio queste amano nutrirsi di tutti i tessuti che gli capitano a tiro. Oltre a individuare i buchi nei vestiti, possiamo accorgerci della loro presenza perché lasciano i loro escrementi al fondo dei cassetti.

Non solo cannella e aglio, ecco come sbarazzarsi definitivamente di tarme e tarli riutilizzando questo semplice ingrediente

Se la presenza delle tarme è confermata, la prima cosa da fare è svuotare l’armadio o il cassetto. I vestiti dovranno essere lavati a 60°C minimo, così da uccidere eventuali altre larve. Solo dopo procederemo passando la soluzione di cui parleremo adesso.

L’ingrediente principale è il sapone, meglio se di Marsiglia. Basterà riciclare delle saponette quasi terminate che andranno sciolte a bagnomaria. Al liquido del sapone, poi, deve essere aggiunto dell’olio di lavanda. In alternativa, si possono utilizzare le foglie di piante aromatiche come menta e rosmarino.

Quando il sapone è ben sciolto, si aggiungono gli ingredienti o le essenze scelte. Dopo aver ben mescolato, potremo versare la soluzione in stampini come quelli per il ghiaccio. Una volta solidificate, le saponette potranno essere conservati tra gli indumenti. Per i tarli, invece, la stessa soluzione deve essere lasciata più liquida allungandola con poca acqua. Spruzzandola nelle zone attaccate, allontaneranno definitivamente i tarli.