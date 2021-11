Quando si parla di animali da guardia o da compagnia, si pensa sempre al fedele cane. Di certo questo è perfetto perché affettuoso e, allo stesso tempo, può rivelarsi molto feroce e rumoroso. Specie nel caso in cui il suo padrone o la sua dimora si trovino in pericolo. Questo può avvenire in modo particolare se abitiamo in aperta campagna, dove la nostra casa è magari immersa nella pace della natura ma al contempo esposta a pericoli o difficoltà di ogni tipo, che possono essere gli animali dei boschi o i furti.

Ma per sentirci tranquilli e goderci l’isolamento e la pace che abbiamo scelto, il nostro caro amico che scodinzola non è l’unica soluzione. Non solo cani, ecco gli animali da compagnia e da guardia perfetti per chi abita in campagna.

Questo volatile è molto intelligente e facilmente addestrabile, leale e rumoroso quando serve!

Stiamo parlando delle oche! Famoso fin dall’antichità per la sua storia legata a Marco Manlio, questo volatile è un ottimo animale da avere in casa per una serie di motivi. La leggenda, infatti, narra che durante l’assedio di Roma da parte dei Galli le oche, sacre a Giunone, erano le uniche superstiti della terribile fame degli assediati. Queste riuscirono ad avvertire in tempo con i loro starnazzi l’ex Console Marco Manlio e gli altri Romani dell’attacco dei Galli al Campidoglio. L’assedio fu respinto e i Romani cominciarono a riportare le prime vittorie contro i Galli.

In generale l’oca domestica è un animale incredibile. L’alto grado di lealtà verso i simili e verso chi se ne prende cura l’ha resa tanto popolare nel tempo. Sebbene sia un animale spesso legato in maniera scorretta alla stupidità, in realtà è molto intelligente e addomesticabile. L’oca domestica dalle zampe palmate è facile da addestrare. Questo animale, come il cane, è dotato di un ottimo senso dell’olfatto. Inoltre, si abitua rapidamente all’uomo specie se quest’ultimo riesce ad instaurare un rapporto molto stretto con essa. Se un estraneo o qualche malintenzionato entra nel giardino di casa, l’oca sente il proprio territorio e i propri cari in pericolo ed è quindi in grado sia di attaccare che di fare rumore.

Chiaramente non sono animali da tenere in casa come i classici pet, quindi cane e gatto. E non è un volatile che può stare in gabbia come pappagalli e uccellini. Ma se abbiamo dello spazio all’aria aperta, che sia un grande giardino o un cortile, l’oca troverà il suo habitat perfetto.

Se pensiamo di scegliere questo animale per la vita e quindi allevarne più di un esemplare, ci basteranno 150 metri quadri di pascolo o prato e un ricovero in legno di 3/4 metri quadri circa, per far sì che possano proteggersi da temporali e intemperie. Dovremo circondare il recinto con una rete di quasi 60 cm per una buona protezione. Il posto in cui si rifugiano dovrà avere un’apertura da un lato per la corretta areazione, e basterà la terrà. Ci serviranno poi per nutrirle dell’acqua fresca, mais, graniglia ed erba in grande abbondanza.