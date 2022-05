Le dimostrazioni d’affetto di cani e gatti sono facili da comprendere. Le rumorose fusa e desiderio di starci vicino per quanto sono un segno evidente nei felini. Anche i cani ci vengono vicino e si appoggiano a noi in segno d’amore. Non tutti gli animali sono così facilmente comprensibili

Il coniglio è uno degli animali da compagnia più comuni. Anche se sono degli animali delicati, sono ottimi per chi ha figli. Questo per la loro natura gentile e, appunto, affettuosa. Non sempre, però, è semplice capire i loro segni di affetto.

Non solo cani e gatti mostrano affetto, ma pochi sanno che anche questo animale domestico fa le fusa e ama essere coccolato

Certe volte può essere difficile, perché al contrario di cani e gatti, il coniglio non scodinzola o fa versi. Ci sono infatti dei segnali meno evidenti. Un modo in cui dimostrano affetto è quello di mordicchiarci o leccarci. Nel caso in cui lo vediamo mordere un pezzo dei nostri vestiti o dell’arredamento vicino a noi, è perché è confuso. Sta cercando di dimostrare affetto, ma potrebbe non capire dove finiamo noi e dove inizia invece il divano o la sedia dove siamo seduti.

Un altro modo di dimostrare affetto è quello di chiederci di accarezzargli la testa. Se il nostro coniglio ci si avvicina e ci guarda speranzoso, significa che desidera essere coccolato. Se inizia a correre in cerchio attorno ai nostri piedi, anche quello è un segno di affetto. Sono contenti e vogliono essere coccolati o presi in braccio.

Se il nostro amico a quattro zampe si siede affianco a noi improvvisamente e inizia a stiracchiarsi è perché si sente sicuro. Soprattutto se ci mostra la pancia, vuol dire che si sente amato e completamente parte della famiglia.

Infine anche i conigli fanno le fusa. In un modo molto diverso da quello tipico dei felini. Infatti, questi animali domestici sfregano i propri denti. Un suono molto più tenue delle fusa di un gatto, ma non meno adorabile. Bisogna prestare molta attenzione per poterlo sentire. In ogni caso, se il nostro piccolo amico lo fa, vuol dire che è estremamente contento. Generalmente, questo tipo di suono viene emesso quando vengono coccolati.

Quindi non solo cani e gatti mostrano affetto, ma anche i nostri conigli ci danno dei segnali. Anche se meno evidenti a causa della loro piccola taglia, se facciamo attenzione possiamo captarli con facilità.

