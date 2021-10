Gli animali sono creature affascinanti. Dall’insetto quasi invisibile all’elefante o dall’ape che produce il miele al leone imponente, il nostro pianeta ospita innumerevoli specie. Tra i tanti animali sono davvero pochi quelli detti d’affezione, da compagnia, domestici.

Lo scorso anno il rapporto ASSALCO-Zoomark ha stimato che in Italia gli animali da compagnia si aggiravano sui 60 milioni. Una cifra davvero incredibile che attesta l’attenzione e l’affetto verso cani, gatti e altri animali. Da qualche anno, infatti, nelle famiglie italiane hanno trovato ospitalità animali diversi dai quattro zampe. Vediamo un po’ quali sono e che attenzioni richiedono.

Non solo cani e gatti, ecco alcuni insoliti animali da compagnia e come possiamo prendercene cura

Pesci: hanno bisogno di un habitat apposito. Acquari dotati di sistema di filtraggio, ghiaia o sabbia, piantine, spugne, sassi e conchiglie ospiteranno pesciolini colorati che rallegreranno la casa. Per loro esistono mangimi speciali.

Tartarughe di terra: hanno necessità di un recinto, un posto da scavare e uno coperto, tenuto sempre al caldo, magari con lampadine apposite che non danno luce, dove digerire il pasto. Questo sarà composto da verdure, erba e fiori. Importante la presenza nel loro spazio di un contenitore d’acqua poco profondo.

Ed altri

Rettili: ce ne sono di diversi, dall’iguana ai serpenti, ognuno con esigenze particolari. Il loro ambiente sarà il terrario o terracquario, se si tratta di anfibi. Decidere di tenere animali di questo tipo presume una buona conoscenza di base e competenza e attenzione nel mantenerli in casa.

Cincillà: tra i roditori, oltre a conigli e cavie, è l’animaletto che sta avendo molto gradimento come animale domestico. L’aspetto ricorda uno scoiattolo e hanno un mantello dal pelo morbido. Mangiano volentieri frutta, fieno. Si possono tenere in grandi gabbie con della sabbia e una casetta dove rifugiarsi, Non dimentichiamo le ciotole per l’acqua e il cibo.

Asino in miniatura: ebbene sì, chi ha a disposizione dello spazio esterno può tenere un piccolo asino, compagno dolcissimo per i bimbi. Quest’animale soffre la solitudine, quindi è consigliabile adottarne due o prestargli, comunque molte attenzioni. Ama gli spazi ma ha necessità di un riparo, una piccola stalla dove mettere acqua, fieno e frutta.

Maialino nano: dolcissimo, intelligente, affettuoso. Ha bisogno di spazio e di un riparo. Ciotole per il cibo e l’acqua non devono mancare. Si nutre di tante cose, tra cui frutta e verdura, erba, cereali, ghiande.

Ricci: sono creature dolci e timide. Se si vive in appartamento, bisogna allestire una gabbia da posizionare in un luogo tiepido. Sul fondo si può mettere della carta o del pellettato per roditori. Importante tenerlo al caldo d’inverno altrimenti andrà in letargo. Disporre una ciotola per il cibo e per l’acqua. Si dovrebbe preferire un alimento per mammiferi insettivori (da comprare nei negozi di animali), ma vanno bene pure frutta e verdura. Posizionare nella gabbia anche un nido dove il riccio possa riposare.

Non solo cani e gatti, ecco gli insoliti animali da compagnia e come possiamo prendercene cura. Saranno compagni davvero speciali per grandi e piccini.