Non solo cani di razza, sempre più famiglie scelgono questi incroci simpaticissimi, teneri e semplici da educare

Sono centinaia le razze di cane che gli esseri umani hanno selezionato nei secoli. Da quelli da lavoro alle razze da pastore, da quelle da caccia a quelle da compagnia, per chi vuole portare a casa un amico a quattro zampe c’è l’imbarazzo della scelta. E le opzioni si moltiplicano ancora di più se prendiamo in considerazione anche gli incroci tra le razze.

Ultimamente, infatti, molti allevatori propongono non soltanto cani di razza pura, ma anche esemplari risultanti da incroci tra razze diverse. Nata nel mondo anglosassone, la moda dei mixed-breed, cioè dei cani di razza mista, si sta diffondendo anche da noi. Ma vediamo quali sono gli incroci più popolari e perché anche noi potremmo scegliere uno splendido e simpaticissimo incrocio.

Il Cockapoo è un incrocio tra il cocker spaniel e il barboncino

Tra gli incroci più popolari in assoluto c’è lo splendido e morbidissimo Cockapoo, cioè un incrocio tra il Cocker spaniel e il Barboncino (Poodle in inglese). Questo cane racchiude in sé le migliori caratteristiche di entrambi i genitori. È un cane amichevole e affettuoso, obbediente e molto intelligente.

Il secondo incrocio tra i più amati, e forse il più comune di tutti, è il Labradoodle, cioè un incrocio tra il Labrador e il Barboncino. Un cane espansivo, affettuoso, sempre pronto a giocare e perfetto soprattutto per i bambini. Il suo pelo riccio e morbido lo rende adorabile e simpaticissimo.

Sprocker spaniel, un incrocio tra Cocker e Springer spaniel

Non solo cani di razza, sempre più famiglie vogliono un incrocio. Un altro amatissimo cane di razza mista è lo Sprocker spaniel, cioè un incrocio tra il Cocker e lo Springer spaniel. Robusto, amante dell’esercizio fisico ed estremamente intelligente, lo Sprocker spaniel sarà un compagno ideale per tutta la famiglia. In realtà questo incrocio non rappresenta una novità nel mondo canino: pare che già da un secolo i cacciatori scozzesi amino incrociare queste due razze per ottenere il perfetto spaniel da caccia.

Puggle

Cosa c’è di più adorabile di un Beagle o di un Carlino? La risposta è semplice: un incrocio tra queste due razze. È così che è nato il Puggle. Il grandissimo vantaggio di questo cane è che conserva il temperamento dolce, socievole e mai aggressivo dei suoi genitori, ma senza i problemi di salute che spesso affliggono entrambe le razze. È un cane robusto e perfetto per bambini e anziani.

