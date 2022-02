Febbraio si concluderà alla grande, e non solo per i favoritissimi Cancro, Pesci e Scorpione. Chi saprà cogliere l’opportunità offerta da Marte e Nettuno verrà ricompensato con opportunità di guadagno e amore appassionato. Ecco il giorno da evidenziare sul calendario per non lasciarsi scappare l’occasione.

Marte stringe un’alleanza con Nettuno e regala opportunità da non perdere

Febbraio è iniziato in sordina, ma si sta rivelando sempre più favorevole. Alcuni segni zodiacali iniziano a percepire un’energia positiva: questa li accompagnerà fino alla fine del mese e proseguirà anche a marzo.

Due segni in particolare stanno vivendo un ottimo periodo già dal 16 febbraio: il primo sperimenterà guadagni e crescita personale, mentre il secondo troverà finalmente l’amore dopo un San Valentino disastroso.

Ma i più fortunati sono sicuramente i segni d’acqua, ossia Cancro, Pesci e Scorpione. A partire dal 18 febbraio, infatti, verranno favoriti dall’ingresso del Sole nel segno dei Pesci. Attenzione, però, all’errore che rischia di rovinare tutto.

Anche chi non è fra i super favoriti, però, potrebbe presto avere un’opportunità: non solo Cancro e Pesci, piovono soldi e amore appassionato per tutti! O meglio, per quelli che sapranno sfruttare il prossimo transito importante.

Stiamo parlando del sestile formato fra Marte e Nettuno. Formando un angolo di 60°, i due pianeti collaborano per offrire il meglio di sé. Le loro energie si combinano con facilità, e portano nuove opportunità ed anche nuova grinta e impeto per perseguirle. I risultati si faranno sentire sia dal punto di vista economico, che da quello romantico.

Ma quando avverrà questo fatidico transito? E come coglierlo al meglio?

Non solo Cancro e Pesci, piovono soldi a fine febbraio e passione bollente per chi si segna questa data fondamentale

Marte è il pianeta più legato alla passione, mentre Nettuno governa sensibilità, emotività, sogni. È anche il corpo celeste che favorisce gli incontri fra vere e proprie anime gemelle.

Quando i due pianeti si supportano a vicenda, il risultato è un’ondata di romanticismo, ma anche di passione intensa e sensualità. Il momento è dunque davvero propizio per trasformare una semplice cotta in qualcosa di più, magari invitando il proprio lui o la propria lei a una cenetta galante. Oppure, per riaccendere la scintilla in una coppia già consolidata.

Ma non solo: la stessa fiamma di energia può essere dedicata a progetti creativi o artistici. O, in generale, per perseguire i propri sogni o obiettivi, anche economici. Particolarmente fortunate in questa giornata saranno le persone che si occupano di marketing e vendite. Attenzione, però: bisognerà fidarsi più dell’intuito che della ragione.

Sarà anche più facile convincere il capo o i colleghi dei propri meriti: chi è furbo ne approfitterà per chiedere un aumento.

Insomma, il sestile tra Marte e Nettuno aiuterà gli audaci, in amore e sul lavoro. Ma qual è la giornata fortunata? Ecco la data da segnarsi sull’agenda: il 23 febbraio.