Che il movimento faccia miracoli lo sappiamo bene. Soprattutto a una certa età e se la pressione comincia a dare problemi. È noto infatti che la pressione sanguigna si alza con il passare degli anni perché i vasi arteriosi si irrigidiscono con l’invecchiamento. Questo problema riguarda circa il 30% della popolazione adulta. L’ipertensione in sé non è una malattia ma un fattore di rischio che potrebbe aprire le porte a malattie ben più gravi come infarto o ictus. Per questo è importante controllarla e curarla.

Il movimento e l’alimentazione

Il controllo dell’ipertensione si attua non solo con i farmaci ma anche con lo stile di vita, in particolare attraverso l’alimentazione e il movimento. I medici raccomandano soprattutto di escludere il sale dalla dieta, di controllare il peso corporeo, di non fumare, di non esagerare con gli alcolici e di praticare attività fisica con costanza. In particolare raccomandano passeggiata o camminata veloce e in alternativa la cyclette. Molto spesso, se l’ipertensione è leggera, queste semplici pratiche possono tenerla sotto controllo e rimandare l’assunzione di farmaci.

Non solo camminate veloci e cyclette ma anche questi esercizi sarebbero efficaci per abbassare la pressione e mantenere il cuore sano

Recenti risultati della ricerca scientifica affermano che apporterebbe benefici alla pressione anche la ginnastica isometrica, cioè gli esercizi che si fanno da fermi. Ci riferiamo a quegli esercizi che prevedono la contrazione dei muscoli senza movimento delle articolazioni, come lo squat o il plank, per fare un esempio. La nuova ricerca è stata sviluppata dall’Università del Galles del Sud. Il professor Daniele Andreini del Centro Cardiologico Monzino di Milano, sulla pagina Facebook dedicata, affronta l’argomento e spiega che anche la ginnastica isometrica può avere un ruolo importante nella riduzione della pressione.

Precisa inoltre che è indicata nei casi di ipertensione lieve e che per essere efficace andrebbe praticata con costanza. In questo modo potrebbe coadiuvare l’azione dei farmaci o ritardarne l’assunzione. Potrebbe essere la soluzione ottimale per chi non ha molto tempo a disposizione. Infatti l’allenamento in isometria richiede meno tempo e può essere praticato anche in casa, dopo aver stabilito insieme al proprio medico il tipo e il numero di esercizi da eseguire.

Non solo camminate veloci e cyclette, quindi. Tuttavia le attività aerobiche quali corsa, passeggiata o bicicletta, solo per fare un esempio, continuano a rivestire un ruolo di primo piano nel controllo della pressione e rimarrebbero le più indicate per problemi pressori di maggiore entità. L’attività fisica sia isometrica sia aerobica sarebbe fondamentale soprattutto nelle fasi iniziali di ipertensione, quando potrebbe addirittura rimandare l’assunzione dei farmaci. Ricordiamo infine che la pressione alta prevede una terapia che dura negli anni e non può essere sospesa.

Lettura consigliata

Protegge il cuore e le ossa e non fa ingrassare questo pesce ricco di omega 3 facilissimo da cucinare in forno