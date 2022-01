Questo nuovo anno si apre con un’occasione più unica che rara. Abbiamo la possibilità di goderci un weekend lungo e passarlo nel totale relax. Un’opportunità da non sprecare soprattutto se abbiamo passato il Capodanno in casa tra quarantene e isolamento.

Se finalmente possiamo uscire vale la pena organizzare un piccolo viaggio in Italia per staccare un po’ la mente. E quale luogo scegliere che non sia troppo affollato ma offra tanto da visitare? Abbiamo la risposta giusta, il borgo su cui puntare è sicuramente Avezzano.

Non solo camminate e natura mozzafiato, ecco cos’ha da offrire questo amabile borgo nel weekend lungo della Befana 2022

Avezzano è una cittadina abruzzese perfetta per chi ama l’escursionismo, la cultura e la storia. Questa meta molto ambita durante l’anno diventa una tappa da favola in questo periodo. Situata nella Conca del Fucino pare che Avezzano fosse abitata già nel Paleolitico.

Da esplorare a piedi

Per immergersi nell’atmosfera della città bisogna assolutamente camminare lungo le stradine. Arrivati in Piazza Risorgimento si può ammirare la Cattedrale dei Marsi e il suo campanile. All’interno della cattedrale mosaici stupendi e un organo davvero imponente.

Non si può non fare tappa al Castello Orsini-Colonna, detto anche castello di Avezzano. Questo edificio costruito a partire dal XII secolo è ora sede della Pinacoteca di Arte Moderna.

Tra le meravigliose attrazioni che Avezzano e tutta la zona offrono c’è anche il Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio. Ciò che rimane dell’opera ingegneristica romana risalente al 41 d.C circa. In origine si stima ci fossero ben 32 pozzi verticali e 6 cunicoli inclinati. Una visita da non perdere assolutamente per gli amanti della natura e della storia.

In realtà tutta la zona della provincia de L’Aquila è ricca di borghi incantati da visitare. Ad esempio il borgo di Santo Stefano di Sessanio incastonato tra le montagne. Ma anche castelli sparsi per tutto il territorio uno più bello dell’altro. Per non parlare delle atmosfere da sogno e paesaggi naturalistici spettacolari.

Il tibet d’Italia

Infatti, sembra incredibile ma basta fare soltanto pochi chilometri per visitare il Tibet d’Italia. Percorrendo circa 60 chilometri da Avezzano si può visitare il Parco Nazionale della Majella e l’Eremo di San Bartolomeo. Un geoparco ricco di biodiversità, cascate e piscine naturali ma anche grotte suggestive. Sembrerà di trovarsi davvero in un luogo remoto ed esotico mai visitato prima.

Quindi, non solo camminate e natura mozzafiato, ecco cos’ha da offrire questo amabile borgo nel weekend lungo della Befana 2022. Approfittiamo di questa occasione per passare un paio di giorni fuori senza allontanarci troppo. Ricordiamoci però di controllare sempre le disposizioni vigenti aggiornate prima di partire. Basterà consultare il sito del Governo Italiano.

