Camminare o correre sono sicuramente sane abitudini che contribuiscono a regalare effetti benefici all’organismo, e quindi ideali per chi vuole mantenere uno stile di vita sano senza troppi sacrifici.

Camminare è un movimento naturale, un vero toccasana che coinvolge oltre a gambe e glutei anche colonna vertebrale, braccia e spalle. Per chi decide di allenarsi a casa o in palestra il tapis roulant è l’attrezzo per l’allenamento cardiovascolare più utilizzato e diffuso al mondo.

Corsa e camminata sono attività fisiche che più delle altre permettono di bruciare molte calorie. Un allenamento da poter fare sul tapis roulant, che oltre a tonificare i vari distretti muscolari, aiuta anche a migliorar l’efficienza cardiaca, fornendo con essa una maggiore resistenza agli sforzi.

Non solo camminata o corsa ma anche questi sono gli esercizi da poter eseguire sul tapis roulant per dimagrire, avere glutei di marmo e gambe toniche

Il tapis roulant consente di perdere peso, di ridurre la cellulite, di tonificare gambe e glutei, di migliorare il proprio livello di resistenza.

Ma per chi vuole migliorare le proprie prestazioni senza dover cambiare tipologia di allenamento allora potrà tranquillamente svolgere questi esercizi anche sul tappeto.

Generalmente l’allenamento inizia con un walking, l’esercizio base adatto a tutti, partendo con una velocità adeguata alla propria resistenza fisica, che si mantiene di solito intorno i 5-6 km/h. È possibile su una camminata lenta utilizzare dei manubri leggeri raggiungendo un buon ritmo braccia gambe per una maggiore resistenza aerobica.

Per rendere l’allenamento più intensivo si possono alternare camminate a corse con variazioni di velocità. Infatti si può intensificare il lavoro aumentando sia la pendenza sia la velocità, in questo modo si andranno a simulare salite e discese alternate a tratti pianeggianti.

Inserire degli allunghi, ovvero degli scatti che aumentano la velocità per un breve periodo di tempo, seguiti poi da tempi di recupero, costituiscono un valido allenamento.

Anche i knee up possono essere eseguiti facilmente sul tappeto

Basterà posizionarsi sul tapis roulant con le gambe aperte, portando un ginocchio verso il petto, stabilizzando il tronco, contraendo i muscoli addominali e i glutei.

Si abbassa lentamente la gamba e si ripete il movimento con la gamba opposta. Si consiglia sempre una velocità intorno a 4 e una pendenza fino a 5.

Anche lo squat jump è un valido esercizio da poter effettuare sul tapis roulant per dimagrire cosce e pancia. È necessario partire con gambe divaricate e far scendere il sedere piegando le ginocchia che devono essere aperte verso l’esterno. Per poi risalire verso l’alto con un mini saltello e ritornare sulla pozione di partenza ammortizzando la fase di ritorno con i piedi.

La velocità consigliata e di 2km/h. Questi ed altri ancora sono gli esercizi da poter eseguire con la massima attenzione sul tapis roulant a casa e in palestra.

